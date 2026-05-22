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Zee SalaamIndian Muslimतमिलनाडु सरकार में मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी; ए.एम. शाहजहां संभालेंगे ये ख़ास मंत्रालय

तमिलनाडु सरकार में मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी; ए.एम. शाहजहां संभालेंगे ये ख़ास मंत्रालय

IUML Minister In Tamil Nadu Government: तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार IUML और VCK जैसी मुस्लिम और दलित हितों की पार्टियों को सरकार में मंत्री पद मिला है. ए.एम. शाहजहां और वन्नी अरसु ने मंत्री पद की शपथ ली. इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, हालांकि मीडिया पर पाबंदी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 22, 2026, 09:44 PM IST

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तमिलनाडु सरकार में मुस्लिम विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी; ए.एम. शाहजहां संभालेंगे ये ख़ास मंत्रालय

IUML Minister In Tamil Nadu Government: तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में पहली बार मुस्लिम अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली एक प्रमुख पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और दलितों के उत्थान की राजनीति करने वाली पार्टी विदुथलाई चिरुथैगल कझगम (VCK) पार्टी के दो नेताओं को मंत्री पद दिया गया है. VCK पार्टी के विधायक अरसु और IUML पार्टी के विधायक ए.एम. शाहजहां ने आज (22 मई) को 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. ए.एम. शाहजहां को तमिलनाडु सरकारी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है. उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड विभाग सौंपे गए हैं. 

दरअसल, तमिलनाडु में तमिल सुपरस्टार 'थलपति' जोसेफ विजय ने 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इस बार के विधान सभा चुनाव में लोगों ने इस पार्टी को जमकर वोट किया. थलपति की पार्टी की अगुवाई में तमिलनाडु में सरकार बनी और थलपति' जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. थलपति की सरकार को कांग्रेस, IUML और VCK का समर्थन प्राप्त है. आज तमिलनाडु सरकार में नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली. 

शपथ ग्रहण समारोह के बाद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सिफारिश पर उनके विभागों के बंटवारे को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है. तमिलनाडु लोक भवन द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नए नियुक्त मंत्रियों को नवगठित 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) गठबंधन प्रशासन में प्रमुख कल्याणकारी विभागों का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है.

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इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता ए.एम. शाहजहां, जो 172 पापनासम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है. उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड विभाग सौंपे गए हैं. वहीं, 'विदुथलाई चिरुथैगल कझगम' (VCK) के नेता वन्नी अरसु, जो 72 टिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके विभाग में आदि द्रविड़ कल्याण और पहाड़ी जनजातियों से संबंधित मामले शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें: गाय की कुर्बानी और भोजशाला विवाद पर क्या बोले मथुरा के मुसलमान; जुमे की नमाज के बाद अमन की अपील

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई स्थित लोक भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों की उपस्थिति में, इन दोनों विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इन दोनों विधायकों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सिफारिश पर कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसे राज्यपाल अर्लेकर ने मंज़ूरी दी थी.

यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब तमिलनाडु सरकार राज्य कैबिनेट का विस्तार करने और उसे और अधिक मज़बूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, यह क्षण प्रतिनिधित्व की राजनीति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, लेकिन लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की कवरेज के लिए मीडिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक विवाद भी खड़ा हो गया.

आम जनता के देखने के लिए केवल एक आधिकारिक 'लाइव-स्ट्रीम' लिंक ही उपलब्ध कराया गया था. इस विडंबना पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, जहाँ एक ओर हॉल के भीतर लोकतांत्रिक समावेश और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने इतिहास रचा, वहीं दूसरी ओर मीडिया को बाहर ही रखा गया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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