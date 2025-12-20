Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Jabalpur News: मुस्लिम समुदाय को बताया था अतिक्रमणकारी, अब HC ने प्रशासन को दिया बड़ा झटका

Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत दी है. कटनी जिले के सलीमनाबाद कब्रिस्तान से जुड़े एक मामले में ये फैसला दिया गया है. पूरी खबर पढ़े.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 20, 2025, 08:08 AM IST

Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर में मौजूद प्रधान पीठ ने शुक्रवार को कटनी जिले के सलीमनाबाद कब्रिस्तान से जुड़े मामले में राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. यह आदेश नियमित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है. दरअसल, प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय पर एक जमीन पर अतिक्रमण कर कब्रिस्तान करने का इल्जाम लगाया था. हालांकि, मुस्लिम समुदाय का कहना था कि वह इस जमीन को पिछले 150 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया. पिटीशनर की ओर से अदालत को बताया गया कि मुस्लिम समुदाय पिछले 250 से 300 सालों से खसरा नंबर-53 की जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर करता आ रहा है. इसके अलावा, पिछले करीब 150 सालों से खसरा नंबर-54 की लगभग 7 एकड़ जमीन के एक हिस्से का भी दफन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

मुस्लिम समुदाय को बताया अतिक्रमणकारी

याचिका में यह भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने और खसरा नंबर-54 को प्रशासनिक रूप से अधिसूचित करने की मांग को लेकर कलेक्टर से संपर्क किया था. हालांकि, एसडीओ (बोहरीबंद) के जरिए नवंबर 2025 में जारी आदेश में राजस्व विभाग ने मुस्लिम समुदाय को अतिक्रमणकारी बताया.

मुस्लिम समुदाय ने किया सिविल कोर्ट का रुख

इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने सिविल कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर स्थगन आदेश मिला. बाद में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर अब अदालत ने स्टेटस-क्वो बनाए रखने का आदेश दिया है.

8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

पिटीशनर की ओर से पेश हुए सीनियर अधिवक्ता जनरल नरेंद्र सिंह रूपराह ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और सरकार से उसका पक्ष साफ करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी. कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है. हालांकि, अभी लड़ाई जारी रहने वाली है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

jabalpur newsmuslim newshindi news

