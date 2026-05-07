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बिहार के बाद झारखंड में मुस्लिम बेटियों का बजा डंका, धनबाद की राशिदा बनीं टॉपर

Muslims Topper in Jharkhand 12th Board Exam: बिहार के बाद झारखंड में भी बोर्ड एग्जाम में मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस साल साइंस स्ट्रीम में टॉप थ्री में तीन मुस्लिम शामिल हैं. धनबाद की राशिदा नाज ने पहला तो फैजान और सना ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा और तीसरी पोजीशन हासिल की. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 07, 2026, 01:35 PM IST

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झारखंड 12वीं बोर्ड एग्जाम में मुस्लिम टॉप थ्री पोजीशन हासिल करने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राएं
झारखंड 12वीं बोर्ड एग्जाम में मुस्लिम टॉप थ्री पोजीशन हासिल करने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राएं

Jharkhand Academic Council 12th Result 2026: मेहनत, लगन और पढ़ाई के दम पर मुस्लिम बेटियां लगातार नई मिसाल कायम कर रही हैं. सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बावजूद जब बेटियां कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती हैं तो वह सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का सिर फख्र से ऊंचा कर देती हैं. इसका नजारा देखने को मिला झारखंड स्कूल बोर्ड के एग्जाम में. 

झारखंड में बुधवार (6 मई) को इंटमीडिएट यानी 12वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट जारी किया गया है. हर साल की तरह इस बार भी कई छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया, और अपने स्कूल, गांव, जिले, परिवार का नाम रौशन किया. इस बार बोर्ड के एग्जाम में मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. 

साइंस स्ट्रीम में राशिदा नाज बनीं टॉपर
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से बुधवार को इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए. इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए शानदार कामयाबी हासिल की. खास तौर पर साइंस स्ट्रीम में मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन ने पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना दिया है. उनकी कामयाबी लाखों छात्राओं के लिए प्रेरणा है. 

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यह भी पढ़ें: टेलर मास्टर की बेटी ने रचा इतिहास, बगहा की नसरीन बनी बिहार आर्ट्स की टॉपर!

12वीं बोर्ड एग्जाम में धनबाद की छात्रा राशिदा नाज ने शानदार नंबर हासिल कर पूरे झारखंड में पहली पोजीशन हासिल की है. वह प्लस टू डीएवी हाई स्कूल धनबाद की छात्रा हैं. राशिदा नाज ने 489 नंबर हासिल कर साइंस स्ट्रीम में राज्य की टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. उनकी इस कामयाबी से सिर्फ धनबाद ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड, खासकर अल्पसंख्यक समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है.

दूसरे और तीसरे पोजीशन पर भी मु्स्लिम छात्र-छात्राएं
इसी तरह दूसरे स्थान पर पाटन के फैजान आलम रहे, जिन्होंने 483 नंबर हासिल किया. वहीं सतबरवा की सना आफरीन और सिमरिया की आकांक्षा कुमारी ने 481 नंबर हासिल कर संयुक्त रूप से तीसरी पोजीशन हासिल की. पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी साइंस स्ट्रीम के टॉप थ्री दो लड़कियां शामिल है. 

बिहार बोर्ड में भी मुस्लिम छात्र-छात्राओं का शानदार प्रदर्शन
इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के 2026 के 10वीं बोर्ड एग्जाम में भी मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इस साल मुस्लिम समुदाय की कई छात्राएं मेरिट लिस्ट में शामिल हुई हैं, जबकि कुछ ने टॉप रैंक भी हासिल की है.

मैट्रिक परीक्षा में वैशाली जिले की शबरीन परवीन ने 500 में से 492 नंबर (98.4%) हासिल कर संयुक्त रूप से राज्य में टॉप किया. उनके साथ जमुई की पुष्पांजलि कुमारी भी टॉपर रहीं. इसके अलावा नाहिद सुल्ताना सहित कई अन्य मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने भी 97 फीसदी से ज्यादा नंबर हासिल कर टॉप-5 और टॉप-10 में अपनी जगह बनाई. 12वीं बोर्ड में भी मुस्लिम छात्रों ने साइंस, आर्ट्स, और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में शानदार प्रदर्शन किया. 

यह भी पढ़ें: BSEB Result 2026: मुस्लिम बेटियों का कमाल! शबरीन परवीन बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में बनीं स्टेट टॉपर

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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