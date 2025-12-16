गोलीबारी से दहला उठा जाफराबाद, दो भाइयों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Advertisement
Delhi Crime News: दिल्ली के जाफराबाद पुलिस स्टेशन इलाके में गोलीबारी की घटना में दो भाइयों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट, हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:38 AM IST

Delhi Crime News: दिल्ली के जाफराबाद पुलिस स्टेशन का इलाका 15-16 दिसंबर की दरमियानी रात अचानक गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी. 1: 40 बजे जाफराबाद पुलिस स्टेशन इलाके में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई. इस गोलीबारी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची. 

पुलिस के पहुंचने से पहले 30 वर्षीय फैजल नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं, फैजल के 33 वर्षीय भाई नदीम को घायल अवस्था में JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद पुलिस स्टेशन के गली नंबर 30/8 में ताबड़तोड़ 48 राउंड फायरिंग की गई. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच शुरू हो गई है और फोरेंसिक टीम थोड़ी देर बाद घर पहुंच गई है. उन्होंने अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं ताकि उनका परीक्षण किया जा सके और अपराधी की पहचान की जा सके. पुलिस ने यह भी बताया कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि चोटों और मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

बता दें कि स्थानीय पुलिस ने धारा 103(1)/3(5) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) सीधे हत्या की सजा से संबंधित है, जबकि पुराने आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3 और 5 (और संबंधित) हथियारों के लाइसेंस/प्रतिबंध और उपयोग से संबंधित हैं, जिसमें धारा 27 हथियारों के इस्तेमाल के लिए गंभीर सज़ा निर्दिष्ट करती है, खासकर मौत के मामले में.

इससे पहले गुरुवार रात शाहदरा में 50 वर्ष के एक डेयरी वाले के बेटे की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई थी. इस घटना से जुड़ी विवरण साझा करते हुए, शाहदरा DSP ने बताया कि एक महिला ने रात करीब 10:30 बजे फोन किया था, जिसमें उसने दावा किया कि उसके पति को गोली मार दी गई है और वह मर गया है. मौके पर पहुंचने के बाद, उन्होंने उस आदमी को तीन गोली के घावों के साथ पाया.

