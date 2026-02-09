Watch: जहांगीर ने हिंदू महिला का गहनों से भरा बैग लौटाया, हैरान रह गई महिला!

Advertisement
Jahangir Khan Honesty Story: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल में दावा किया गया है कि जहांगीर नाम के एक मुस्लिम आदमी को एक हिंदू महिला का गहनों से भरा बैग मिला और उसने उसे सुरक्षित रूप से उसके परिवार को लौटा दिया. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:18 PM IST

Jahangir Khan Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम आदमी को एक हिंदू महिला का बैग मिला जिसमें कीमती गहने थे. जहांगीर ने हिंदू परिवार को उनका सौंप दिया. यह छोटी-सी घटना आज के समाज को यह याद दिलाने के लिए काफी है कि भरोसा, ईमानदारी और इंसानियत अब भी जिंदा हैं.

दरअसल, एक हिंदू महिला का बैग सड़क पर खो गया. बैग में सोने के गहने, कैश और कुछ जरूरी कागजात थे. बैग खोने के बाद महिला बहुत परेशान हो गई और आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने लगी. ढूंढते-ढूंढते वह जहांगीर से मिली, जिसने उसे बताया कि उसे सड़क पर एक लावारिस बैग मिला है और वह उसके असली मालिक को ढूंढ रहा है. जब महिला ने बैग देखा, तो उसे यकीन हो गया कि वह उसी का है. जहांगीर ने बिना किसी झिझक के बैग महिला को सौंप दिया. महिला ने बैग खोला और देखा कि सारा सामान बिल्कुल सही-सलामत था. गहने, पैसे और बाकी सभी चीज़ें वैसी ही थीं जैसी थीं. यह देखकर महिला हैरान रह गई और उसने भावुक होकर जहांगीर को धन्यवाद दिया. 

वीडियो में क्या?
वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आदमी वीडियो बना रहा है और एक हिंदू परिवार से उनका नाम पूछ रहा है और फिर जहांगीर से भी उसका नाम पूछ रहा है. वीडियो बनाने वाला शख्स फिर पूछता है, "क्या यह आपका बैग है? मुझे बताओ, इसके अंदर क्या है?" जब आदमी जवाब देता है, तो वीडियो बनाने वाला पूछता है, "क्या आप बैग पुलिस के सामने खोलना चाहते हैं या ऐसे ही?" हिंदू परिवार के सदस्य कहते हैं कि इसे वहीं खोल दो. फिर परिवार बैग खोलता है, और उन्हें उसके अंदर सोने के गहने और कुछ पैसे मिलते हैं.

हिंदू परिवार हो गया भावुक
हिंदू परिवार भावुक हो जाता है और जहांगीर को धन्यवाद देता है. जहांगीर फिर कहता है, "सब कुछ ध्यान से देख लो, पक्का कर लो कि कुछ भी गायब तो नहीं है." औरत जवाब देती है, "अगर गहने सुरक्षित हैं, तो बाकी सब भी वहीं होगा. क्या देखना है?" फिर औरत का पति जहांगीर को धन्यवाद देता है और उसे 500 रुपये का नोट देते हुए कहता है, "प्लीज़ कुछ मिठाई खा लेना." वह आगे कहता है, "मैं बैग को लेकर बहुत परेशान था." जहांगीर जवाब देता है, "अरे नहीं, इसे अपने पास रखो." फिर औरत का पति फिर ज़ोर देता है और जहांगीर को मिठाई के लिए पैसे देता है.

नोट: सलाम टीवी इस वीडियो की जगह या तारीख की पुष्टि नहीं करता है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Jahangir Khan Viral NewsJahangir Khan Honesty Storyjahangir khan jewellery viral video news

