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जयपुर में ईरान के लिए उमड़ा जनसैलाब, मासूमों की मौत पर नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Jaipur Karbala Ground Tribute Iran Victims: ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमलों में हजारों लोगों की मौत हो गई. इस जंग का असर भारत में देखा जा सकता है, इसके बावजूद राजधानी जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था. कर्बला मैदान में लोगों ने मासूमों, खासकर बच्चों की मौत पर शोक जताया. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:47 AM IST

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ईरानी प्रतिनिधि आयत उल्लाह डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही
ईरानी प्रतिनिधि आयत उल्लाह डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही

Jaipur News: तेहरान पर परमाणु हथियार और लंबी मिसाइलों से खुद पर हमला करने की आशंका जताते हुए अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था. अमेरिकी-इजरायली फौज ने ताबड़ तोड़ बमबारी कर ईरान में हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है. इतना ही नहीं, ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर भी अमेरिकी-इजरायली फौजियों ने हमला कर 175 से ज्यादा बच्चियों का हत्या कर दी. दोनों देशों की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध देखने को मिला और इस जंग की गूंज भारत के कई राज्यों तक सुनाई पड़ रही है. 

इसी कड़ी में जंग में जान गंवाने वाले लोगों की याद में राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी जयपुर में भावुक माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने एकजुट होकर श्रद्धांजलि दी और शांति की दुआ की. इस मौके पर जयपुर के कर्बला मैदान में एक धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम का माहौल गंभीर और भावुक था, जहां लोगों ने जंग में मारे गए बेगुनाह लोगों, खासकर बच्चों के लिए शोक का इजहार किया.

इस धर्मसभा में ईरान के भारतीय प्रतिनिधि आयत उल्लाह डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही बतौर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे. उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सैय्यद सरवर चिश्ती, डॉ. सूफी राज जैन, अजीम वकार, अशोक कुमार पांडेय सहित कई अन्य प्रमुख लोग भी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के हालात में शिया- सुन्नी सभी लोग एकजुट हैं और इंसानियत के लिए एक साथ खड़े हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जंग में छोटी-छोटी बच्चियों तक को निशाना बनाया गया, जो बेहद दुखद और निंदनीय है.

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इस मौके पर वक्ताओं ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई को लेकर भी अपनी भावनाओं का इजहार किया. धर्मसभा के दौरान एक खास बात यह रही कि अजान के समय कार्यक्रम को रोक दिया गया, जिससे मजहबी परंपराओं का सम्मान भी देखने को मिला. कार्यक्रम में ग़ज़ा, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के बच्चों की दुखद मौत पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया.

कार्यक्रम के आखिर में सामूहिक दुआ की गई, जिसमें विश्व शांति और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की गई. इसके बाद ईरान के भारतीय प्रतिनिधि आयत उल्लाह डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने मीडिया से बातचीत की उन्होंने ईरान से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ईरान के जरिये परमाणु बम बनाने की बातें सिर्फ अफवाह हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है. उनका कहना था कि इस्लाम में ऐसी किसी भी चीज क इजाजत नहीं है, जिससे पूरी इंसानियत को खतरा पैदा हो.

बता दें, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमेरिका और इजरायल बनाम ईरान जिंग, जिसे "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" और "रोरिंग लायन" नाम दिया गया, उसके बाद से ईरान में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है. हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 तक ईरान में मौतों का आंकड़ा 3,000 से लेकर 3,650 से ज्यादा के बीच बताया जा रहा है.

ईरान सरकार और फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख के मुताबिक, अब तक 3,375 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इनमें 2,875 पुरुष और करीब 500 महिलाएं शामिल हैं. इन सभी शवों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान भी की जा चुकी है. वहीं, अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन (HRANA) के मुताबिक, मौतों का आंकड़ा 3,636 तक पहुंच चुका है. अमेरिका और इजरायली फौज के जरिये एक स्कूल पर हमला कर कम से कम 254 बच्चे भी हत्या कर दी. 

इस जंग की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई समेत कई बड़े अधिकारी मारे जाने की खबर सामने आई. घायलों की संख्या भी काफी बड़ी है. ईरान सरकार के मुताबिक अब तक 26,500 से ज्यादा लोग इस जंग में घायल हो चुके हैं. अप्रैल 2026 में दोनों पक्षों के बीच दो हफ्तों का सीजफायर भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव अब भी बरकरार है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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