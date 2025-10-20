Advertisement
जैसलमेर बस हादसे में झुलसी इमामत की मौत, पति पीर मोहम्मद की जारी है ज़िन्दगी से जंग!

jaisalmer Bus accident: जैसलमेर हादसे में गंभीर रूप से घायल इमामत नाम की महिला की महात्मा गंधी अस्पताल में मौत हो गई है. बात दें कि जैसलमेर बस हादसे में इमामत 85 परसेंट झुलस गई थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:26 PM IST

jaisalmer Bus accident: जैसलमेर बस हादसे से जुड़ा एक और दुखद समाचार सामने आया है. इस हादसे में 85 परसेंट झुलसने के बाद इमामत नाम की एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन गंभीर रूप से झुलसी इमामत ने आखिरकार देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में दम तोड़ दिया. बता दें कि इसी बस हादसे में मृतक इमामत के पति पीर मोहम्मद भी गंभीर रूप से झुलस गए. इमामत की मौत के बाद इस घटना में अबतक मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंच गई है.  

फिलहाल पीर मोहम्मद अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमामत को बीते रविवार को गंभीर स्थिति में अहमदाबाद रेफर किया गया था. जानकारी के अनुसार, इमामत 85% तक झुलस गई थीं, जिसके चलते शुरू से ही उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी.

इमामत को हादसे के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने लगातार उनका उपचार जारी रखा. अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि फिलहाल दो घायल वेंटिलेटर पर हैं, जबकि छह अन्य मरीजों का इलाज डॉक्टर और नर्सिंग की विशेष टीम की निगरानी में चल रहा है.

इससे पहले इलाज के दौरान यूनुस, भागा बानो, मनोज भाटिया और महिपाल की भी मौत हो चुकी है. इस हादसे ने पीर मोहम्मद और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है . एक ओर उन्हें अहमदाबाद में खुद का इलाज जारी रखना है, तो दूसरी ओर पत्नी इमामत के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी निभानी है. बता दें कि इस बस हादसे में मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 अन्य लोगों की मौत हो गई है. इस प्रकार जैसलमेर बस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 25 हो गई है. 

