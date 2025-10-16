Advertisement
धर्म और जाति भूल गए रफीक! आग में फंसे यात्रियों को बचाते-बचाते खुद को कर दिया कुर्बान!

Jaisalmer Bus Fire News: राजस्थान के जैसलमेर में 16 अक्टूबर को एसी स्लीपर बस में आग लगने से 21 मुसाफिरों की मौत हो गई. इस हादसे के दौरान बस कंडक्टर रफीक खान ने घायल होने के बावजूद कई मुसाफिरों की जान बचाई. पीर मोहम्मद नाम के एक पीड़ित ने घटना का खौफनाक मंजर बयां किया, जिसमें उनके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. 

 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:04 PM IST

जैसलमेर बस हादसे के पीड़ित परवारों से की मुालत
जैसलमेर बस हादसे के पीड़ित परवारों से की मुालत

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार (16 अक्टूबर) की शाम एक एसी स्लीपर बस में आग लग गई. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में बस कंडक्टर रफीक खान की बहादुरी और समझबूझ की चर्चा पूरे इलाके चर्चा की विषय बनी हुई है और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हादसे में रफीक भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कई मुसाफिरों की जिंदगी बचाई.

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई बस में करीब 50 मुसाफिर सवार थे. आग बस के पिछले हिस्से से लगी, मुसाफिर कुछ समझ पाते इससे पहले आग पूरे बस में फैल गई. जिस समय यह आग लगी रफीक खान बस के पिछले हिस्से में टिकट चेक कर रहे थे. अचानक उन्होंने देखा कि बस के अंदर धुआं भरने लगा. वे तुरंत आगे की ओर भागे ताकि बस का दरवाजा खोला जा सके, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचे, छत पर जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से पूरे बस में फैल गई.

बेहोश होने तक रफीक ने बचाई मुसाफिरों की जान

बस में आगजनी का खौफनाक मंजर याद कर मुसाफिर सिहर उठते हैं. रफीक के भाई इरफान ने मीडिया को बताया कि उनके भाई (रफीक) जलने के बावजूद हार नहीं माने. वे किसी तरह रेंगते हुए बस के दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया. इसके बाद उन्होंने कई मुसाफिरों को बाहर निकलने में मदद की. इरफान ने बताया, "रफीक खुद बुरी तरह झुलस गए, लेकिन जब तक होश में थे, तब तक दूसरों की जान बचाते रहे." फिलहाल रफीक सहित 15 घायलों का जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने क्या कहा?

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जैसलमेर एडिशनल एसपी कैलाश दान जगावत ने बताया कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी. उन्होंने कहा कि आग लगने की असली वजह फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी. एडिशनल एसपी ने बताया कि हादसे के वक्त बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, जिसकी वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

पीर मोहम्मद ने बयां किया रोंगटे खड़ने करने वाले मंजर

कुछ यात्रियों ने बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की और कुछ लोग बचने में सफल हुए, लेकिन कई लोग बाहर नहीं आ सके. इस बस में पीर मोहम्मद भी सवार थे, जिसमें उनके दो बच्चों की मौत हो गई. पीर मोहम्मद ने बताया कि "मैंने खिड़की तोड़कर अपनी बीवी, साली और एक बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तीनों बच्चे जो ऊपर की बर्थ पर सो रहे थे, उन्हें नहीं बचा सका. जब तक मैं वापस लौटा, आग इतनी फैल चुकी थी कि वे जलकर राख हो गए. मैं बच गया, लेकिन मेरे बच्चे जिंदा जल गए."

