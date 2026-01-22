Advertisement
दहेज के लिए शकीला को पिलाया था जहर; कोर्ट ने पति समेत परिवार के 4 सदस्यों को दी बड़ी सजा

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश में दहेज की मांग पूरी न करने पर शकीला नाम की एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया. इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी यानी मृतिका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही परिवार के अन्य 4 सदस्यों को 3-3 वर्षों की सजा सुनाई गई है. इन सजाओं में दोषी पति और परिवार के दोषी चार सदस्यों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:49 PM IST

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के जालौन में बीते 20 जनवरी 2011 को दहेज को लेकर हत्या के एक दिल दहला देने वाले मामले में जिला सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड के मुख्य दोषी यूसुफ उर्फ रहीश, जो मृतिका शकीला के पति है, उसे जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, इस मामले से जुड़े अन्य 4 परिजनों को 3-3 साल की सजा के साथ 30-30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. 

दरअसल, जिला सत्र न्यायालय में यह साबित हुआ कि पीड़िता शकीला की हत्या दहेज की वजह से की गई थी. साथ ही यह भी साबित हुआ कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शकीला को कीटनाशक जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था. अभियोजन पक्ष और वादी रसूल अहमद ने बताया कि अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश ने शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री शकीला को अपने घर में पत्नी की तरह रखा था, जब निकाह की बात आई तो अभियुक्त और उसके परिजनों ने दो लाख रुपये नकद, टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिल की दहेज की मांग की, जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो शकीला के साथ लगातार मारपीट, उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं. पंचायत के हस्तक्षेप के बावजूद भी आरोपी नहीं माने.

रसूल अहमद ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2011 की शाम को अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश ने अपने पिता इस्माइल महते, चाचा लल्लू, भाई हनीफ और बहनों नाजिरा व फातिमा के साथ मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा. उन्होंने शकीला को धोखे से कीटनाशक जहर खिला दिया, जब उसकी हालत गंभीर हो गई, तो उसे मरा हुआ समझकर बगीचे के गेट पर फेंक दिया गया. पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद, 27 जनवरी 2011 को शकीला की मृत्यु हो गई.

मामले में पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था. रिपोर्ट में विसरा के नमूनों में ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक विष पाए जाने की पुष्टि हुई. यह रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि शकीला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जहरीला पदार्थ खिलाए जाने से हुई थी. न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से दहेज हत्या माना और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पूर्णतः विश्वसनीय माना.

मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम द्वारा प्रभावी और सशक्त पैरवी की गई. उनकी कड़ी मेहनत और तथ्यों की पुष्टि के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा. न्यायालय ने अपने फैसले में मुख्य अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश को आजीवन कारावास एवं उसके रिश्तेदारों (पिता और बहन) के द्वारा क्रूरता के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना.

अदालत ने कहा कि अभियुक्तों पर लगाए गए कुल अर्थदंड (जुर्माने) की आधी राशि पीड़िता के पिता रसूल अहमद को प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में दी जाए. यह कदम पीड़ित परिवार को आंशिक न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh Crime NewsJalaun Dowry Murder Caseminority newsToday News

दहेज के लिए शकीला को पिलाया था जहर; कोर्ट ने पति समेत 4 अन्य दोषियों को दी बड़ी सजा
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, भारत में नहीं खलेंगे t20 world
KGMU कॉलेज कैम्पस के मजारों और मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग, CM योगी से दखल की मांग
UK में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से फैल रहा है नफरत का जहर, APCR रिपोर्ट में बड़ा दावा
वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन अलीम कुरैशी गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़े का आरोप
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश
सीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम
तलाक के लिए साजिश! पति ने बॉयफ्रेंड से थार में रखवाया बीफ, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी
एक दुकान से मिली 30 लाशें, कराची अग्निकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा
Bhojshala: बसंत पंचमी पर 'स्पेशल' हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई