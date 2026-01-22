दहेज के लिए शकीला को पिलाया था जहर; कोर्ट ने पति समेत परिवार के 4 सदस्यों को दी बड़ी सजा

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के जालौन में बीते 20 जनवरी 2011 को दहेज को लेकर हत्या के एक दिल दहला देने वाले मामले में जिला सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड के मुख्य दोषी यूसुफ उर्फ रहीश, जो मृतिका शकीला के पति है, उसे जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, इस मामले से जुड़े अन्य 4 परिजनों को 3-3 साल की सजा के साथ 30-30 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

दरअसल, जिला सत्र न्यायालय में यह साबित हुआ कि पीड़िता शकीला की हत्या दहेज की वजह से की गई थी. साथ ही यह भी साबित हुआ कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शकीला को कीटनाशक जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था. अभियोजन पक्ष और वादी रसूल अहमद ने बताया कि अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश ने शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री शकीला को अपने घर में पत्नी की तरह रखा था, जब निकाह की बात आई तो अभियुक्त और उसके परिजनों ने दो लाख रुपये नकद, टीवी, फ्रिज और मोटरसाइकिल की दहेज की मांग की, जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो शकीला के साथ लगातार मारपीट, उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं. पंचायत के हस्तक्षेप के बावजूद भी आरोपी नहीं माने.

रसूल अहमद ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2011 की शाम को अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश ने अपने पिता इस्माइल महते, चाचा लल्लू, भाई हनीफ और बहनों नाजिरा व फातिमा के साथ मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा. उन्होंने शकीला को धोखे से कीटनाशक जहर खिला दिया, जब उसकी हालत गंभीर हो गई, तो उसे मरा हुआ समझकर बगीचे के गेट पर फेंक दिया गया. पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद, 27 जनवरी 2011 को शकीला की मृत्यु हो गई.

मामले में पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था. रिपोर्ट में विसरा के नमूनों में ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक विष पाए जाने की पुष्टि हुई. यह रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि शकीला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जहरीला पदार्थ खिलाए जाने से हुई थी. न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से दहेज हत्या माना और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पूर्णतः विश्वसनीय माना.

मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम द्वारा प्रभावी और सशक्त पैरवी की गई. उनकी कड़ी मेहनत और तथ्यों की पुष्टि के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा. न्यायालय ने अपने फैसले में मुख्य अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश को आजीवन कारावास एवं उसके रिश्तेदारों (पिता और बहन) के द्वारा क्रूरता के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना.

अदालत ने कहा कि अभियुक्तों पर लगाए गए कुल अर्थदंड (जुर्माने) की आधी राशि पीड़िता के पिता रसूल अहमद को प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में दी जाए. यह कदम पीड़ित परिवार को आंशिक न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है.