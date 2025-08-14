Jalgaon: सुलेमान की हत्या पर गुस्से में मुसलमान; पूछा, क्या मौत होती है प्यार की सजा
Jalgaon Mob Lynching: महाराष्ट्र के जलगांव में सुलेमान नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई. वह एक लड़की के साथ कैफे में बैठा हुआ था, ठीक उसी वक्त 10-15 लोग कैफे में घुसे और उसे मारने लगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 14, 2025, 02:27 PM IST

Jalgaon Mob Lynching: महाराष्ट्र के जलगांव का मामला इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है, जहां सुलेमान नाम एक सख्स को बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी मौत हो गई. इस शख्स का गुनाह था कि वह कथित तौर पर एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ कैफे में बैठा था.

ये मामला 11 अगस्त की शाम का है. मृतक की उम्र 20 साल थी, वह एक 17 साल की लड़की के साथ कैफे में बैठा हुआ था. इसी दौरान 10-15 लोग कैफे में घुसे और सुलेमान को बेरहमी से पीटने लगे. रिपोर्ट के मुताबिक उसे वह 25 किलोमीटर दूर ले गए और वहां उसे पीटा. बुरी तरह घायल हो जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक सुलैमान की मौत सिर में चोट लगने की वजह से हुई है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा

इस घटना के पेश आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं. यूजर्स इसे मॉब लिंचिंग करार दे रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि मृतक की पिटाई लड़की की वजह से हुई या फिर ये कोई आपसी रंजिश थी.

समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी का फूटा गुस्सा

अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहा कि सुलेमान नाम के एक लड़के को कुछ लोग कैफे से उठाकर ले गए, जिस वक्त वह एक लड़की के साथ बैठा था. उसे 25 किलोमीटर दूर ले जाया गया. मां-बाप ने छुड़ाने की कोशिश की गई तो उन्हें भी मारा गया. जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया. अफवाह है कि वह लड़की किसी और धर्म की थी. अगर सुलेमान उससे बात कर रहा था तो लड़की भी उससे बात कर रही थी. उसका भी कसूर है.

अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की के साथ प्यार या शादी की तो उसकी मौत और जिंदगी का सवाल हो जाता है. इस तरह की मॉब लिंचिंग देश में खूब हो रही हैं. कृप्या इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं.

