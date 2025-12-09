जलगांव में मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल, मदरसों पर किरीट सोमैया के विवादित बयान पर घेरा

Jalgaon News Today: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंगलवार (9 दिसंबर) को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यह विरोध प्रदर्शन आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से किया गया. यह प्रदर्शन जलगांव जिला एकता संगठन की ओर से आयोजित किया गया था. इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विवादित नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए.

इस मौके पर जलगांव जिला एकता संगठन ने कहा कि यह विरोध भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ किया गया. इसकी वजह यह है कि किरीट सोमैया ने राज्य के नंदुरबार जिले के अकुलकोट के मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर कथित तौर पर झूठे और भड़काऊ बयान दिया गया. इसी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया.

संगठन ने बताया कि 26 नवंबर 2025 को मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया ने जामिया मिल्लिया अशातुल उलूम अकुल कोट और इसकी शाखाओं को लेकर कई गंभीर और आधारहीन आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए.

प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में जलगांव के जिला कलेक्टर राहुल घोड़े से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को विस्तार से रखा. कलेक्टर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में यह मांग की गई कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े इस विवाद की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.

प्रदर्शनकारियों ने यह ज्ञापन भारत की माननीय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भेजा है, जिससे सर्वोच्च स्तर पर इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की अपेक्षा जताई गई है. इसी के साथ ज्ञापन की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है ताकि राज्य स्तर पर भी बिना किसी देरी और पक्षपात के कार्रवाई की पहल हो सके. इसके अलावा इस दस्तावेज को संबंधित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी की गई ताकि शासन और प्रशासन के हर महत्वपूर्ण स्तर पर इस विरोध की आवाज पहुंचे.

प्रदर्शनकारियों ने अपने पत्र में यह अपेक्षा जताई कि सरकार और प्रशासन धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों को लेकर लगाए गए आरोपों की पूरी तरह जांच कराए. जिससे किसी भी संस्था को बिना साक्ष्यों के निशाना न बनाया जा सके. संगठन के सदस्यों ने कहा कि अकुल कोट क्षेत्र के कई मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों की छवि खराब करने वाली बातें बेबुनियाद हैं और इन्हें लेकर समुदाय के लोग काफी नाराज हैं.

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शांतिपूर्वक अपने मुद्दे प्रशासन के सामने रखा और मदरसों पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई. संगठन ने आगे भी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को जारी रखने की बात कही है.

