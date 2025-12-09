Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3035452
Zee SalaamIndian Muslim

जलगांव में मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल, मदरसों पर किरीट सोमैया के विवादित बयान पर घेरा

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंगलवार (9 दिसंबर) को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यह विरोध प्रदर्शन आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से किया गया. यह प्रदर्शन जलगांव जिला एकता संगठन की ओर से आयोजित किया गया था.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:35 PM IST

Trending Photos

कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते जलगांव जिला एकता संगठन
कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते जलगांव जिला एकता संगठन

Jalgaon News Today: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंगलवार (9 दिसंबर) को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यह विरोध प्रदर्शन आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से किया गया. यह प्रदर्शन जलगांव जिला एकता संगठन की ओर से आयोजित किया गया था. इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विवादित नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए.

इस मौके पर जलगांव जिला एकता संगठन ने कहा कि यह विरोध भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ किया गया. इसकी वजह यह है कि किरीट सोमैया ने राज्य के नंदुरबार जिले के अकुलकोट के मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर कथित तौर पर झूठे और भड़काऊ बयान दिया गया. इसी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया.

संगठन ने बताया कि 26 नवंबर 2025 को मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया ने जामिया मिल्लिया अशातुल उलूम अकुल कोट और इसकी शाखाओं को लेकर कई गंभीर और आधारहीन आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में जलगांव के जिला कलेक्टर राहुल घोड़े से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को विस्तार से रखा. कलेक्टर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने एक लिखित ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में यह मांग की गई कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े इस विवाद की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.

प्रदर्शनकारियों ने यह ज्ञापन भारत की माननीय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भेजा है, जिससे सर्वोच्च स्तर पर इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की अपेक्षा जताई गई है. इसी के साथ ज्ञापन की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है ताकि राज्य स्तर पर भी बिना किसी देरी और पक्षपात के कार्रवाई की पहल हो सके. इसके अलावा इस दस्तावेज को संबंधित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी की गई ताकि शासन और प्रशासन के हर महत्वपूर्ण स्तर पर इस विरोध की आवाज पहुंचे.

प्रदर्शनकारियों ने अपने पत्र में यह अपेक्षा जताई कि सरकार और प्रशासन धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों को लेकर लगाए गए आरोपों की पूरी तरह जांच कराए. जिससे किसी भी संस्था को बिना साक्ष्यों के निशाना न बनाया जा सके. संगठन के सदस्यों ने कहा कि अकुल कोट क्षेत्र के कई मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों की छवि खराब करने वाली बातें बेबुनियाद हैं और इन्हें लेकर समुदाय के लोग काफी नाराज हैं. 

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शांतिपूर्वक अपने मुद्दे प्रशासन के सामने रखा और मदरसों पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई. संगठन ने आगे भी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को जारी रखने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: Delhi Blast Case में NIA ने पकड़ा 8वां आरोपी, आईएसआईएस कनेक्शन की पुष्टि!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Maharashtra newsJalgaon NewsKirit Somaiyamuslim news

Trending news

Maharashtra news
जलगांव में मुस्लिम संगठन का हल्ला बोल, मदरसों पर किरीट सोमैया के बयान पर घेरा
Delhi News
Delhi Blast Case में NIA ने पकड़ा 8वां आरोपी, आईएसआईएस कनेक्शन की पुष्टि!
UP News
मुस्लिम युवक ने क्रिश्चियन महिला की आखिरी इच्छा पर हिंदू रीति से किया अंतिम संस्कार!
UP News
SP रहते हुए मुस्लिम शख्स को सताने का इल्ज़ाम; DIG बने तो सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब
Maharashtra news
नाम बदला, पहचान भी मिटाई? अब छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन से उर्दू बोर्ड हटाने पर बवाल
Maharashtra news
"सिर्फ मुसलमानों को क्यों मारा?" ट्रेन में हत्यारे RPF जवान की मानसिक बीमारी पर सवाल
UP News
क्या रामपुर DM ने मनचाहा ट्रांसफर के लिए नूरजहां पर कराया था मुकदमा; दावे से हड़कंप!
arunachal pradesh news
संजौली के बाद कैपिटल मस्जिद को हटाने पर अड़े दक्षिणपंथी संगठन, किया बंद का ऐलान
UP News
CISF जवान की तर्ज पर बरेली में अरविंद ने निकाह में घुसकर चलाई गोली, रिजवान की मौत
Bangladesh news
संकट के वक्त भारत का बड़ा साथ, शेख हसीना ने PM मोदी को कहा धन्यवाद