खौफनाक स्टेटस देख दोस्त को बचाने पहुंचे छात्र; भीड़ ने कातिल समझकर की बेरहमी से पिटाई

West Bengal Suicide Case: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आत्महत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डालकर फांसी लगा लिया. तीन दोस्त बचाने पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें दोषी मानकर पीट दिया और पुलिस पर पर भी हमला किया. दोस्तों में कुछ का ताल्लुक दूसरे समुदाय के होने की वजह से इलाके में तनाव फैल गया.
Jalpaiguri News Today: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया. यहां एक छात्रा ने व्हाट्सएप पर आत्महत्या से जुड़ा स्टेटस डालने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी. यह मामला सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया.
यह घटना जलपाईगुड़ी के रंगधामी इलाके की है. मृतका की पहचान क्या दास के रूप में हुई है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट की दूसरे सेमेस्टर की छात्रा थी. जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम जब घरवाले मौजूद नहीं थे, तब क्या दास ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. जब परिवार के लोग घर लौटे तो उन्होंने बेटी को फांसी पर लटका पाया. यह देख परिवार में हड़कंप मच गया.
इसी दौरान यह खबर इलाके में फैल गई कि मृतका ने खुदकुशी से पहले व्हाट्सएप पर सुसाइड से जुड़ा स्टेटस डाला था. जैसे ही उसके तीन दोस्तों ने मृतका का स्टेटस देखा, वह तुरंत छात्रा के घर पहुंच गए. लेकिन स्थानीय लोगों ने अचानक घर में घुसने पर उन पर शक जताते और उन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए पकड़ लिया. इसके बाद पड़ोसियों ने तीनों छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी.
छात्रों में कुछ का ताल्लुक दूसरे समुदाय का होने की वजह से तनाव फैल गया. आरोप है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. किसी तरह कोतवाली पुलिस ने तीनों घायल छात्रों को भीड़ से बचाया और उन्हें जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया.
अखबार मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों छात्रों में से एक मृतका का क्लासमेट है. उसका कहना है कि जैसे ही उसने व्हाट्सएप पर दोस्त का स्टेटस देखा, तो वह उसे बचाने के लिए पहुंचा था, लेकिन मौके पर परिस्थितियां बदल गईं और पड़ोसी उन्हें समझ नहीं पाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि छात्रा ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया.
