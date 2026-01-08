Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimतुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश

तुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश

Jama Masjid Demolition: तुर्कमान मस्जिद के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास बुलडोजर एक्शन हो सकता है. हाई कोर्ट ने एक पिटीशन के बाद ये आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया था कि अतिक्रमण की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 08, 2026, 12:43 PM IST

तुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश

Jama Masjid Demolition: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब देश की राजधानी की सबसे ऐतिहासिक और फेमस धार्मिक जगह शाही जामा मस्जिद को लेकर भी हलचल तेज हो गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास कथित अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग को लेकर अहम निर्देश दिए हैं.

जामा मस्जिद के पास से हटेगा अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) को आदेश दिया है कि वह जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके का दो महीने के अंदर विस्तृत सर्वे कराए. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सर्वे के दौरान किसी भी तरह का अवैध निर्माण, अतिक्रमण या गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है, तो कानून के मुताबिक तुरंत कार्रवाई की जाए.

हाई कोर्ट कैसे पहुंचा मामला?

यह मामला फरहत हसन और कुछ अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है.  याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि जामा मस्जिद के गेट नंबर तीन, पांच और सात के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

याचिका में यह भी कहा गया कि मस्जिद के आसपास के सार्वजनिक रास्तों पर फेरीवालों और व्यावसायिक दुकानों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. इन गतिविधियों की वजह से न सिर्फ आवाजाही बाधित हो रही है, बल्कि पूरे इलाके में अव्यवस्था का माहौल बना रहता है.

क्या है पिटीशनर्स की मांग

याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद के बाहर चल रही अवैध पार्किंग और फेरीवालों को तुरंत हटाया जाए. इसके साथ ही मस्जिद परिसर और आसपास की सार्वजनिक जगहों पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और फेरीवालों की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. इससे न केवल आम लोगों को दिक्कत होती है, बल्कि जामा मस्जिद की गरिमा और उसकी ऐतिहासिक पहचान भी प्रभावित हो रही है.

HC ने हाई कोर्ट को क्या कहा?

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद एमसीडी को निर्देश दिया कि वह जामा मस्जिद के आसपास स्थित एमसीडी पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का भी सर्वे करे. कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वह सर्वे की पूरी रिपोर्ट दो महीने के भीतर अदालत में पेश करे. अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण सामने आता है, तो बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाए.

हाईकोर्ट के इस आदेश से पुरानी दिल्ली के इस बेहद व्यस्त इलाके में ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी, ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान रखने वाली जगहों में से एक है, जहां हर रोज हजारों लोग नमाज अदा करने और घूमने के लिए आते हैं.

