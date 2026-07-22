/जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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Jamaat-E-Islami Delegation Visit Jauhar University: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के एक डेलिगेशन ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की तरफ से जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आदेश के संदर्भ में यूनिवर्सिटी के प्रशासन, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता ज़ाहिर की. डेलिगेशन ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, बिरादरी के रहनुमाओं और आज़म खान के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा.
जमाअत के इस डेलिगेशन में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना मोहम्मद शफी मदनी व मोहम्मद अहमद, सहायक सचिव इनाम-उर-रहमान, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद यूपी पश्चिम के सदर ज़मीर हसन फलाही, यूपी जमाअत रामपुर के स्थानीय सदर मौलान अब्दुस्सलाम बस्तवी और सीनियर पत्रकार सैयद खलीक अहमद शामिल थे. जमाअत ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह हज़ारों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए और यह यकीनी बनाए कि यूनिवर्सिटी परिसर में कोई तोड़-फोड़ न हो.
जमात-ए-इस्लामी की क्या है मांगे?
1-विध्वंस पर तुरंत रोक: जमाअत ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की. 30 जुलाई, 2026 की समय-सीमा नजदीक आने के साथ, तंजीम ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ स्टूडेंट्स के साथ घोर जुल्म होगा.
2-गवर्नर का दखल: जिला मजिस्ट्रेट के ज़रिए माननीय गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हज़ारों छात्रों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा और संस्थान के संवैधानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनके दखल का अनुरोध किया गया.
3-न्यायिक निर्णय: जमाअत ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस मामले को किसी सक्षम अदालत के सामने रखें, ताकि विध्वंस आदेश की वैधता और यूनिवर्सिटी के जरिए उठाए गए अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर मुनासिब न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से फैसला लिया जा सके. लगभग 3,000 स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए डेलिगेशन ने कहा कि यूनिवर्सिटी - जिनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी बिरादरी के कई स्टूडेंट्स शामिल हैं जिन्हें फीस में छूट मिलती है - की 40 में से 38 इमारतों को गिराने से यह इदारा लगभग खत्म हो जाएगा और छात्र समुदाय अनुच्छेद 30 की संवैधानिक गारंटी के तहत बने एक अहम शैक्षणिक संसाधन से वंचित हो जाएगा,
जमात-ए-इस्लामी के डेलिगेशन ने कहा कि यूनिवर्सिटी तालीम देकर समाज की सेवा कर रही है और सचेत किया कि इसे गिराने से हज़ारों नौजवानों, मर्दों और औरतों की तालीम की संभावनाओं को कभी न भर पाने वाला नुकसान होगा. डेलिगेशन ने कहा, "हम यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के साथ खड़े हैं। यह मामला सिर्फ़ इमारतों का नहीं है; यह शिक्षा के अधिकार और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है. सरकार को ध्वस्तीकरण के बजाय नियमितीकरण को एक व्यावहारिक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए और यह यकीनी बनाई जानी चाहिए प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे."