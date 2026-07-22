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जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

Jamaat-E-Islami Delegation Visit Jauhar University: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के डेलिगेशन ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा कर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ प्रशासन, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता जताई. तंजीम ने सरकार से कार्रवाई रोकने, स्टूडेंट्स के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने और मामले का समाधान न्यायिक प्रक्रिया के जरिए करने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:16 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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