/जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

3-न्यायिक निर्णय: जमाअत ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस मामले को किसी सक्षम अदालत के सामने रखें, ताकि विध्वंस आदेश की वैधता और यूनिवर्सिटी के जरिए उठाए गए अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर मुनासिब न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से फैसला लिया जा सके. लगभग 3,000 स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए डेलिगेशन ने कहा कि यूनिवर्सिटी - जिनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी बिरादरी के कई स्टूडेंट्स शामिल हैं जिन्हें फीस में छूट मिलती है - की 40 में से 38 इमारतों को गिराने से यह इदारा लगभग खत्म हो जाएगा और छात्र समुदाय अनुच्छेद 30 की संवैधानिक गारंटी के तहत बने एक अहम शैक्षणिक संसाधन से वंचित हो जाएगा,