'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2906561
Zee SalaamIndian Muslim

'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन

Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शरजील इमाम, उमर खालिद समेत 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़ा है. वहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने आपत्ति जताई है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:07 PM IST

Trending Photos

'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन

Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और भाषणों के वीडियो जैसे सबूत हैं जो उन्हें दंगों की साजिश से जोड़ते हैं." इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

अभिनेता प्रकाश राज और उमर खालिद की मां ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. इस बीच, जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने भी इस फैसले पर निराशा जताई है. JIH ने कहा, उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज होना बेहद दुखद है. ये नौजवान लगभग 5 साल से बिना मुकदमा शुरू हुए जेल में हैं. इतना लंबा प्री-ट्रायल जेल में रखना दरअसल सज़ा देने जैसा है, जबकि सिद्धांत यही है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद.”

JIH ने क्या कहा?
जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने आगे कहा, "निर्दोष माने जाने का मूल सिद्धांत इस फैसले से कमजोर हुआ है. UAPA जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल शांतिपूर्ण CAA विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और नागरिक समाज के लोगों पर करना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरनाक है. न हथियार बरामद हुए, न हिंसा से जुड़ा सबूत मिला और भाषण दंगे शुरू होने से हफ्तों पहले दिए गए थे. सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना साजिश नहीं हो सकता."

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
उन्होंने कहा कि असल दोषी अब भी आज़ाद घूम रहे हैं और शांतिपूर्वक विरोध करने वाले जेल में सड़ रहे हैं. यह न्याय नहीं है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की तुरंत सुनवाई हो और असली अपराधियों को सज़ा मिले. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ऊपरी अदालत लोकतांत्रिक आज़ादी और अल्पसंख्यक आवाज़ों की रक्षा करेगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Jamaat-e-Islami Hind on Umar KhalidSharjeel Imam Bail PetitionUmar Khalid Bail Pleas

Trending news

Saharanpur news
छेड़खानी की शिकायत हंसकर टाल देता था प्रिंसिपल; छात्रा के पिता की बेरहमी से पिटाई
Prakash Jha on Umar Khalid Bail
‘न्याय का मज़ाक’, उमर खालिद को जमानत न मिलने पर भड़के प्रकाश राज, मायूस हुई मां
hamirpur news
UP: हमीरपुर में मदरसा सीज, जानें अब तक कितने मदरसों पर चला है बुलडोजर
Prophet Muhammad birthday
क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?
Uttar Pradesh news
औरंगजेब और अफाक ने बरसाईं गोलियां, फ़िल्मी हीरो की तरह बच गया सद्दाम!
Afghanistan news
अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत
India Afghanistan Scholarship 2025
तालिबान पर मेहरबान भारत सरकार; 1,000 अफगानी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान
Javed Akhtar
मुसलमान के लिए मैं काफ़िर, हिन्दू भगाते हैं पाकिस्तान;क्यों छलका जावेद अख्तर का दर्द
Assam
Assam में मौलाना असद मदनी क्यों बोले, मैं बांग्लादेश जाने के लिए हूं तैयार?
Palestine news
नेतन्याहू की सेना ने वेस्ट बैंक पर बोला धावा; हेब्रोन शहर के मेयर को किया गिरफ्तार
;