'लोकतंत्र के लिए खतरा...', उमर-शरजील को जमानत न मिलने पर भड़का मुस्लिम संगठन

Jamaat-e-Islami Hind on Umar Khalid: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और भाषणों के वीडियो जैसे सबूत हैं जो उन्हें दंगों की साजिश से जोड़ते हैं." इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

अभिनेता प्रकाश राज और उमर खालिद की मां ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. इस बीच, जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने भी इस फैसले पर निराशा जताई है. JIH ने कहा, उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज होना बेहद दुखद है. ये नौजवान लगभग 5 साल से बिना मुकदमा शुरू हुए जेल में हैं. इतना लंबा प्री-ट्रायल जेल में रखना दरअसल सज़ा देने जैसा है, जबकि सिद्धांत यही है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद.”

JIH ने क्या कहा?

जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने आगे कहा, "निर्दोष माने जाने का मूल सिद्धांत इस फैसले से कमजोर हुआ है. UAPA जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल शांतिपूर्ण CAA विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और नागरिक समाज के लोगों पर करना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरनाक है. न हथियार बरामद हुए, न हिंसा से जुड़ा सबूत मिला और भाषण दंगे शुरू होने से हफ्तों पहले दिए गए थे. सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना साजिश नहीं हो सकता."

सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

उन्होंने कहा कि असल दोषी अब भी आज़ाद घूम रहे हैं और शांतिपूर्वक विरोध करने वाले जेल में सड़ रहे हैं. यह न्याय नहीं है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले की तुरंत सुनवाई हो और असली अपराधियों को सज़ा मिले. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ऊपरी अदालत लोकतांत्रिक आज़ादी और अल्पसंख्यक आवाज़ों की रक्षा करेगी.