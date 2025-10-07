Advertisement
JIH की दिल्ली में पीसी आज, मुस्लिमों पर बर्बरता और SIR को लेकर होगा खुलासा

JIH Delhi Press Conference: दिल्ली में जमात ए इस्लामी हिंद मंगलवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. संगठन उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरता, प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज में गिरावट और देशभर में लागू होने वाली SIR प्रक्रिया पर अपने विचार शेयर करेगी.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:03 PM IST

JIH अध्यक्ष सैय्यद सआदतुल्ला हुसैनी (फाइल फोटो)
Delhi News Today: दिल्ली में जमात ए इस्लामी हिंद (JIH) मंगलवार (7 अक्टूबर) को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. इस दौरान संगठन उत्तर प्रदेश में पुलिस की कथित बर्बरता और प्रशासनिक व्यवस्था में हो रही गिरावट पर अपने विचार शेयर करेगा. JIH इसके अलावा चुनाव आयोग के जरिये देशभर में लागू की जाने वाली SIR प्रक्रिया पर भी रौशनी डालेगा. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को लेकर जमात ए इस्लामी हिंद की योजना और अगले कदमों की जानकारी दी जाएगी. जमात ए इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये मुद्दे आम जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हैं और इन पर ध्यान देने की सख्त जरुरत है. JIH के इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं.

अपडेट जारी है....

Zee Salaam Web Desk

Delhi NewsJIHmuslim news

