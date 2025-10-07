JIH की दिल्ली में पीसी आज, मुस्लिमों पर बर्बरता और SIR को लेकर होगा खुलासा

Delhi News Today: दिल्ली में जमात ए इस्लामी हिंद (JIH) मंगलवार (7 अक्टूबर) को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. इस दौरान संगठन उत्तर प्रदेश में पुलिस की कथित बर्बरता और प्रशासनिक व्यवस्था में हो रही गिरावट पर अपने विचार शेयर करेगा. JIH इसके अलावा चुनाव आयोग के जरिये देशभर में लागू की जाने वाली SIR प्रक्रिया पर भी रौशनी डालेगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को लेकर जमात ए इस्लामी हिंद की योजना और अगले कदमों की जानकारी दी जाएगी. जमात ए इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये मुद्दे आम जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हैं और इन पर ध्यान देने की सख्त जरुरत है. JIH के इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं.

अपडेट जारी है....