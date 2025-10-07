मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा, बुल्डोज़र एक्शन पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सरकार पर हमला

JIH PC on Bareilly Violence: I Love Muhammad पर देश भर में हुए विवाद को लेकर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आज (7 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात-ए-इस्लामी हिंद के कई जिम्मेदार मौजूद थे. इस प्रेस कॉनफ्रेंस में उत्तर प्रदेश पुलिस और वहां की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए.

जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने अपने प्रेस में कहा कि उत्तर प्रदेश को एक पुलिस स्टेट में तबदील कर दिया गया है. JIH ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति यह है कि आज कोई अपने घर पर I Love Muhammad लिखता है तो उस पर कार्रवई हो रही है. अगर कोई अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर I Love Muhammad लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने बरेली हिंसा के बाद पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बरेली हिंसा के बाद माइनर (नाबालिग) लड़कों भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है. बरेली हिंसा के बाद हो रहे बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए JIH ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में जो बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. जमात-ए-इस्लामी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जमात-ए-इस्लामी ने कहा कि मीडिया के सामने सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं जैसे बरेली हिंसा के बाद जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई हैं, उन पर से FIR हटाई जाए. दूसरी मांग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए. तीसरी मांग यह है कि जिस ऑफिसर ने I Love Muhammad को जुर्म बनाने की कोशिश की उन पर कार्रवाई की जाए. चौथी मांग यह है कि लॉ एनफोर्समेंट में सभी को बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि सबके साथ समानता सुनिश्चित की जा सके.