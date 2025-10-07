Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2951434
Zee SalaamIndian Muslim

मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा, बुल्डोज़र एक्शन पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सरकार पर हमला

JIH PC on Bareilly Violence: I Love Muhammad को लेकर बरेली में हुई हिंसा और उसेक बाद पुलिस द्वारा मुस्लिम समाज के दुकानों मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की प्रशासन पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार से कई मांग की हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:22 PM IST

Trending Photos

मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा, बुल्डोज़र एक्शन पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सरकार पर हमला

JIH PC on Bareilly Violence: I Love Muhammad पर देश भर में हुए विवाद को लेकर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आज (7 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात-ए-इस्लामी हिंद के कई जिम्मेदार मौजूद थे. इस प्रेस कॉनफ्रेंस में उत्तर प्रदेश पुलिस और वहां की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए. 

जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने अपने प्रेस में कहा कि उत्तर प्रदेश को एक पुलिस स्टेट में तबदील कर दिया गया है. JIH ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति यह है कि आज कोई अपने घर पर I Love Muhammad लिखता है तो उस पर कार्रवई हो रही है. अगर कोई अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर I Love Muhammad लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है. 

जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने बरेली हिंसा के बाद पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बरेली हिंसा के बाद माइनर (नाबालिग) लड़कों भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है. बरेली हिंसा के बाद हो रहे बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए JIH ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में जो बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. जमात-ए-इस्लामी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमात-ए-इस्लामी ने कहा कि मीडिया के सामने सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं जैसे बरेली हिंसा के बाद जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई हैं, उन पर से FIR हटाई जाए. दूसरी मांग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए. तीसरी मांग यह है कि जिस ऑफिसर ने I Love Muhammad को जुर्म बनाने की कोशिश की उन पर कार्रवाई की जाए. चौथी मांग यह है कि लॉ एनफोर्समेंट में सभी को बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि सबके साथ समानता सुनिश्चित की जा सके. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

I Love Muhammad Bareilly ViolenceJIH on Bareilly ViolenceJIH Press Conference on Bareilly Voilence

Trending news

I Love Muhammad Bareilly Violence
मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा पर JIH का योगी सरकार पर हमला
RSS Parade Incident in Jamia
JMI में RSS की घुसपैठ; स्टूडेंट्स ने जताई लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की आशंका!
Delhi News
JIH की दिल्ली में पीसी आज, मुस्लिमों पर बर्बरता और SIR को लेकर होगा खुलासा
Pakistan News
Pakistan: दो मासूम बच्चों का गला घोंटकर हत्या, जल्लाद पिता को पुलिस ने किया गिरफ्ता
Odisha news
कटक हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन; आगजनी-पथराव में 8 VHP कार्यकर्ता गिरफ्तार
Uttarakhand news
Uttarakhand: BJP सरकार करेगी मदरसा बोर्ड को खत्म, विधेयक को मिली मंजूर
UP News
'I Love Muhammad' के बाद अब अजान से तकलीफ, हिंदू सेना ने दी प्रशासन को चेतावनी
UP News
बांदा में AIMIM का जोरदार प्रदर्शन, योगी सरकार पर मुस्लिमों के अत्याचार के लगाए आरोप
UP News
'बरेली हिंसा BJP की सुनियोजित साजिश का है हिस्सा'- स्वामी प्रसाद मौर्य
UP News
बरेली हिंसा में कैंसर पीड़ित सपा पार्षद का शोरूम सील; बेगुनाह होने पर भी गिरी गाज?