डर और नफरत फैलाने वालों से सावधान! बांग्लादेश के हालात पर JIH ने दिया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर

Jamaat Islami Hind on Bangladesh Crisis: जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने बांग्लादेश में बिगड़ती हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भीड़ हिंसा पर रोक, अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन की अपील की है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:30 PM IST

JIH अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी
JIH अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

Delhi News: जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ती राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों से जिम्मेदारी और संयम के साथ काम करने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने की अपील की, ताकि देश में शांति, स्थिरता और जनता का भरोसा बहाल हो सके.

मीडिया को जारी बयान में सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम देश को लगातार अस्थिरता और हिंसा की ओर धकेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के कमजोर होने से असामाजिक तत्वों को हालात का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, जिसके चलते नागरिकों, संपत्तियों और संस्थानों पर हमले हो रहे हैं.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अफवाहें फैलने के बाद बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक नागरिक की हालिया लिंचिंग की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस घटना को दुखद, निंदनीय और बेहद चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं जहां भी होती हैं, वे नैतिक रूप से गलत हैं, कानूनी तौर पर अपराध हैं और समाज के लिए नुकसानदेह हैं. उनका कहना था कि कोई भी आरोप, भावना या राजनीतिक स्थिति भीड़ की हिंसा या किसी इंसान की जान लेने को सही नहीं ठहरा सकती.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की नैतिक विश्वसनीयता और संवैधानिक वैधता की बुनियादी कसौटी है. उन्होंने बांग्लादेश के अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने, इबादतगाहों की रक्षा करने और यह स्पष्ट संदेश देने का आग्रह किया कि हिंसा, भेदभाव और भीड़ की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए आम नागरिकों और सिविल सोसायटी समूहों के आगे आने की खबरों का स्वागत किया और कहा कि ऐसी सार्वजनिक एकजुटता समाज की अंतरात्मा को दर्शाती है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने उन तत्वों के प्रति भी चेतावनी दी जो डर, नफरत और अशांति फैलाने के लिए संवेदनशील धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने बांग्लादेश सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक प्रशासन से हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ जल्द और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी से हिंसक तत्वों का हौसला बढ़ता है और लोकतांत्रिक तथा कानूनी संस्थानों में जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने अफवाहों का मुकाबला करने के लिए समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सत्यापित जानकारी शेयर करने की अहमियत पर भी जोर दिया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों के मामलों में कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है, ताकि साफ संदेश जाए कि भीड़ की हिंसा को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस क्रम में उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जरिये जारी की गई निंदा और अब तक की गई गिरफ्तारियों का स्वागत किया.

अपने बयान में सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी हिंद बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी है. सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वहां शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान निकलेगा, जिससे लोकतांत्रिक शासन बहाल होगा, कानून का राज मजबूत होगा और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा, अधिकार और न्याय सुनिश्चित किए जा सकेंगे.

