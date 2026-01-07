फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला तो भड़की जमात, प्रशासन से मांगा जवाब

Turkman Gate Bulldozer Action: दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद को उसके आसपास बने कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है. नगर निगम की इस कार्रवाई से तनाव फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं. पुलिस ने सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है. इस पूरे घटना को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि MCD और अधिकारियों को कोर्ट का फैसला आने तक सब्र रखना चाहिए था.

मलिक मोतासिम खान ने कहा कि तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के बारे में मुसलमानों का मानना ​​है कि यह वक्फ की जमीन है और उनकी संपत्ति है. मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने एक डिस्पेंसरी, एक कम्युनिटी हॉल और कुरान पढ़ाने के लिए कुछ कमरे बनाए थे. मस्जिद से सटा हुआ एक इलाका है जहां लोग नमाज की तैयारी करते हैं. मुसलमानों का दावा है कि यह वक्फ की जमीन है, जबकि सरकार का दावा है कि यह सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया गया है. यही असली विवाद है.

उन्होंने कहा, "जब मामला कोर्ट में है, तो इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की गई? यह प्रशासन की ज्यादती है. अगर यह अवैध कब्ज़ा था भी तो वज़ू करने की जगह और वहां बनाई गई दूसरी सुविधाओं के बारे में बातचीत की जा सकती थी. वे रात में 17 बुलडोजर और ट्रकों के साथ आए और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिससे दहशत फैल गई."

मलिक मोतासिम खान ने दोहराया कि प्रशासन को सब्र से काम लेना चाहिए था और कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार करना चाहिए था. पत्थरबाजी की घटना के बारे में जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने कहा, "जब पुलिस आती है, तो लोगों को लगता है कि उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है. ऐसे माहौल में अफवाहें फैलती हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है या सिर्फ उसके बाहर के कब्ज़े को. जनता में हर तरह के लोग होते हैं." मलिक मोतासिम खान ने यह भी कहा कि प्रशासन को दिन में कार्रवाई करनी चाहिए थी. आपने यह काम रात 1:30 बजे किया. दूसरा, अधिकारियों को कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतज़ार करना चाहिए था.

इनपुट-IANS