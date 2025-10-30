हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा Jamaat-e-Islami Hind; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल

Jamaat-e-Islami Hind Visited Bareilly: जमात-ए-इस्लामी हिंद की एक टीम हाल ही में बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां के हालात का जायजा लेने पहुंची. इस हिंसा के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कई घर और मकान टूटे थे और बिजनेस प्लेसेस को सील कर दिया गया था.

टीम ने बरेली में क्या किया?

इस टीम का नेतृत्व जमात के उपाध्यक्ष मलिक मोआतसिम खान ने किया. इस टीम में करीमुल्लाह और लैक़ अहमद, नदीम खान, ज़मीरुल हसन और दूसरे जमात के अधिकारी शामिल थे. टीम ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन रिश्तेदारों से मिली जिनके बच्चे अभी भी हिरासत में हैं.

जमात-ए-इस्लामी ने लगाए गंभीर आरोप

Jamaat-e-Islami ने बुधवार (29 अक्टूबर 2025) को बयान जारी किया कि निर्माण और सीलिंग नोटिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जारी किए गए. कई मामलों में सही मालिकाना दस्तावेज और डिजिटल सबूत होने के बावजूद, जिन लोगों को आरोपित किया गया था, वे घटना वाले दिन मौजूद नहीं थे और उनका कानून व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें पुलिस के जरिए मनमाना उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है.

नहीं मिला कोई पॉजीटिव रेसपॉन्स

टीम ने वकीलों से परामर्श किया और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर उचित कानूनी रास्ते तलाशने की कोशिश की ताकि संवैधानिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके. बयान में कहा गया कि टीम ने अपने विचार साझा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पॉजीटिव रेसपॉन्स नहीं मिला.

अदालत से उम्मीद

Jamaat उपाध्यक्ष मलिक मोआतसिम खान ने राजनीतिक वजहों से दर्ज एफआईआर को तुरंत वापस लेने, बिना ठोस सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई और पुलिस के लिए न्यायिक प्रक्रिया की मांग की है उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने की गुज़ारिश की है.

APCR (एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स) के राष्ट्रीय सचिव नदीमखान ने कहा कि अधिकारियों ने 27 घरों में नोटिस दिए हैं और 32 दुकानों को सील किया गया है. APCR इन दुकानों के मामलों की जांच कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अदालत निर्दोष लोगों को तुरंत राहत और न्याय देने का काम करेही.