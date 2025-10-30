Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981202
Zee SalaamIndian Muslim

हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा Jamaat-e-Islami Hind; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल

Jamaat-e-Islami Hind Visited Bareilly: जमात-ए-इस्लामी हिंद की एक टीम बरेली पहुंची है. इस दौरान उन्होंने मुतास्सिरीन के परिवार से मुलाकात की और हालात का जायज़ा लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 30, 2025, 12:35 PM IST

Trending Photos

हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा Jamaat-e-Islami Hind; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल

Jamaat-e-Islami Hind Visited Bareilly: जमात-ए-इस्लामी हिंद की एक टीम हाल ही में बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां के हालात का जायजा लेने पहुंची. इस हिंसा के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कई घर और मकान टूटे थे और बिजनेस प्लेसेस को सील कर दिया गया था.

टीम ने बरेली में क्या किया?

इस टीम का नेतृत्व जमात के उपाध्यक्ष मलिक मोआतसिम खान ने किया. इस टीम में करीमुल्लाह और लैक़ अहमद, नदीम खान, ज़मीरुल हसन और दूसरे जमात के अधिकारी शामिल थे. टीम ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन रिश्तेदारों से मिली जिनके बच्चे अभी भी हिरासत में हैं.

जमात-ए-इस्लामी ने लगाए गंभीर आरोप

Jamaat-e-Islami ने बुधवार (29 अक्टूबर 2025) को बयान जारी किया कि निर्माण और सीलिंग नोटिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जारी किए गए. कई मामलों में सही मालिकाना दस्तावेज और डिजिटल सबूत होने के बावजूद, जिन लोगों को आरोपित किया गया था, वे घटना वाले दिन मौजूद नहीं थे और उनका कानून व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें पुलिस के जरिए मनमाना उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं मिला कोई पॉजीटिव रेसपॉन्स

टीम ने वकीलों से परामर्श किया और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर उचित कानूनी रास्ते तलाशने की कोशिश की ताकि संवैधानिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके. बयान में कहा गया कि टीम ने अपने विचार साझा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पॉजीटिव रेसपॉन्स नहीं मिला.

अदालत से उम्मीद

Jamaat उपाध्यक्ष मलिक मोआतसिम खान ने राजनीतिक वजहों से दर्ज एफआईआर को तुरंत वापस लेने, बिना ठोस सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई और पुलिस के लिए न्यायिक प्रक्रिया की मांग की है उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने की गुज़ारिश की है.

APCR (एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स) के राष्ट्रीय सचिव नदीमखान ने कहा कि अधिकारियों ने 27 घरों में नोटिस दिए हैं और 32 दुकानों को सील किया गया है. APCR इन दुकानों के मामलों की जांच कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अदालत निर्दोष लोगों को तुरंत राहत और न्याय देने का काम करेही.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Jamaat-e-Islami Hindmuslim newsBareilly violence news

Trending news

Maharashtra
Maharashtra के जलगांव में वक्फ कानून के खिलाफ जेल भरो आंदलोन;2 हजार लोग सड़क पर उतरे
Rampur
Rampur के आखिरी नवाब की बेटी मेहरुन्निसा बेगम का इंतेकाल, अमेरिका में ली आखिरी सांस
CRPF camp
Rampur CRPF Camp Attack:18 साल बाद मिला इंसाफ; 5 की फांसी, 1 की उम्र कैद की सजा रद्द
sudan news
इस मुस्लिम देश में हो रहा नरसंहार, 2000 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान
Assam
Congress मीटिंग में बजा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, सरमा ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश
balrampur news
पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत 14 आरोपी बाइज्ज़त बरी; पंचायत चुनाव में हुई थी हिंसा!
Saharanpur news
लव जिहाद के केस में 20 साल की सजा काट रहा साकिब, उसी के घर रहने आ गई प्रेमिका शिखा
UTTAR PRADESH
ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान; दाऊद इब्राहिम न आतंकवादी, न ही उसने कोई ब्लास्ट किया!
Delhi High Court on The Taj Story
फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका; जानें डिटेल