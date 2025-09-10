जमात ए इस्लामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मदद करने का दिया आश्वासन

Punjab Flood News: पंजाब में बाढ़ की वजह से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस बीच जमात ए इस्लामी हिंद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं. जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

जमात ए इस्लीमी हिंद का एक डेलिगेशन पंजाब के बाढ़ प्रभावित कपूरथला जिले और पठानकोट जिले का दौरा किया है. डेलिगेशन ने सुल्तानपुर लोधी, संगरा और बावपुर जदीद गाँवों, कोलिया तहसील के सुंदर चक, बहादुरपुर और जालंधर के सिंधपुर गाँव का निरीक्षण किया. बता दें कि कोलिया गाँव में बाढ़ की वजह से चार लोगों की मौत हो चुकी है. जिनमें तीन भाई-बहन और एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की वजह से कोलिया गांव में तीस घर बह गए हैं. जमात ए इस्लामी की टीम ने वहां के स्थानीय सिख नेताओं, सरकारी नोडल अधिकारियों और प्रभावित लोगों से मुलाकात की. इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की तत्कालिक जरूरतों का आकलन किया गया.

जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी ने कहा कि जमात ए इस्लामी हिंद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने-पीने, रहने और इलाज की सुविधा मुहैया कराने पर काम कर रही है, ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द अपना जीवन सामान्य रूप से शुरू कर सकें.

जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी ने आगे कहा कि जमात ए इस्लामी हिंद अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी सुविधाओं और संसाधनों की पूर्ति पर काम कर रही है.

जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना शफी मदनी ने बाढ़ पीड़ितों को यह आश्वासन दिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक जमात ए इस्लामी हिंद राहत कार्य जारी रखेगी. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे.