इसके पीछे राजनीतिक मकसद; Tawqir Raza की गिरफ्तारी पर Jamat E Islami का बड़ा बयान

Jamat E Islami Hind: जमात-ए-इस्लामी हिंद ने एक बयान जारी करते हुए मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी का विरोध किया है. उन्होंने इस गिरफ्तारी को पॉलीटिकली मोटिवेटेड करार दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 08:05 AM IST

इसके पीछे राजनीतिक मकसद; Tawqir Raza की गिरफ्तारी पर Jamat E Islami का बड़ा बयान

Jamat E Islami Hind: उत्तर प्रदेश के बरेली में इस्लामिक स्कॉलर और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के चीफ मौलाना तौकीर रज़ा खान और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर देश की प्रमुख मुस्लिम संस्था जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. संगठन ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राज्य की  तरनााकत का गलत इस्तेमाल बताया है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने क्या कहा?

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को जारी बयान में JIH के चीफ सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि आई लव मोहम्मद जैसे शांतिपूर्ण और धार्मिक नारे को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे भावनात्मक नारे को अपराध बताकर व्यापक स्तर पर एफआईआर दर्ज करना और सामूहिक गिरफ्तारियां करना न केवल अन्याय है, बल्कि यह भारत की सहअस्तित्व और बहुलतावादी परंपरा पर गहरी चोट है.

कठोर धाराओं के तहत मुकदमा

हुसैनी ने कहा कि भारत में हमेशा से विविध समुदायों के बीच परस्पर सम्मान की परंपरा रही है, लेकिन धार्मिक नारों को अव्यवस्था से जोड़ना एक राजनीतिक रूप से प्रेरित संकट को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा को पहले नजरबंद किया गया और बाद में उन पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए. इसमें सैकड़ों मुस्लिमों को एकसाथ नामजद किया गया है. 

कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मकसद

JIH अध्यक्ष ने कुछ राजनीतिक नेताओं के जरिए मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाज़ी से साफ होता है कि कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मकसद हैं. हुसैनी ने कहा,"एक ही समुदाय पर कानून का असंतुलित और चुनिंदा इस्तेमाल कानून के राज को कमजोर करता है. इससे समाज में अविश्वास और दूरी पैदा होती है."

एक समुदाय को बनाया गया निशाना

हुसैनी ने आगे कहा कि जबकि संगठन किसी भी अवैध कार्य की निंदा करता है, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई हुई है वह न तो निष्पक्ष है और न ही संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक है. उन्होंने कहा कि अन्य संदर्भों में इसी तरह की घटनाओं को संयम और धैर्य से निपटाया जाता है, लेकिन यहां सख्ती से केवल एक समुदाय को निशाना बनाया गया है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

jamat e islami hind, muslim news, Tauqeer Raza

