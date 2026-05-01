Statement on Mahadev DNA: जामिया के VC प्रोफेसर मजहर आसिफ; बदनाम हुए तो क्या, नाम भी तो हुआ?

नई दिल्ली: देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ के एक बयान के खिलाफ, जहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स यूनियन और मुस्लिम संघठन विरोध में आ गए हैं, वहीं देशभर के दक्षिणपंथी संगठनों के साथ साधु-संत उनके समर्थन में उतर गए हैं. उन्होंने आरएसएस के एक प्रोग्राम में कहा था कि भारत के सभी मुसलमानों में महादेव का डीएनए है. हालांकि, उन्होंने नया कुछ नहीं कहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसा पिछले कई सालों से संघ के हर छोटी- बड़ी बैठकों में कहते आ रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज सनातनी हैं, और उनके डीएनए में हिन्दू हैं. बस मजहर आसिफ मोहन भागवत के बयान से थोड़ा आगे बढ़ गए, और उन्होंने सीधे- सीधे अपना और मुसलमानों का डीएनए हिन्दुओं के बजाये उनके भगवान् महदेव से जोड़ दिया है.

अब इस बयान की वजह से वीसी मजहर आसिफ रातों-रात नेशनल सनसनी बन गए हैं, और उम्मीद है कि उनकी ख्याति अब अंतरराष्ट्रीय सतह पर भी पहुँच जाएगी! वो छात्र जीवन से ABPV से जुड़े रहे हैं,संघ के RMM से उनका जुड़ाव है. ये सभी जानते हैं. इस बात का उन्हें फायदा भी मिला है. लेकिन वो इतने पॉपुलर कभी नहीं हुए, जितने एक बयान से हो गए हैं.

हालांकि, अपने मातृ संगठन आरएसएस के तुष्टिकरण के लिए दिया गया उनका बयान उनके लिए एक साथ संकट और अवसर दोनों लेकर आ गया है! जामिया के वीसी होने की वजह से उनपर गर्व करने वाले मुसलमान जहाँ उनके पीछे पड़ गए हैं, वहीँ सनातनी उन्हें सर आँखों पर बैठा रहे हैं!

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गौरतलब है कि दो दिन पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के एक साभागार में संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने की ख़ुशी में ' युवा कुम्भ' नाम के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में सिर्फ आरएसएस से जुड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बाहरी लोग बुलाए गए थे. स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि इस प्रोग्राम में जेनरल स्टूडेंट्स की एंट्री बैन कर दी गई थी. सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई थी, जो संघ या फिर संघ की छात्र इकाई ABVP से जुड़े थे. इस बिना पर छात्रों ने हंगामा किया और प्रोग्राम का बायकाट किया था. इसे लेकर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी पर्सनल्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच झड़पें भी हुई थीं. स्टूडेंट्स का इलज़ाम है कि इस झड़प में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को चोटें भी आई थीं.

इसी प्रोग्राम में प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा था कि हम सब के डीएनए में महादेव हैं. महादेव से उनका मतलब शंकर भगवान् से था. अब इस बयान के दो दिन बाद भारी विवाद पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है. छात्र संगठनों ने इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है, तो हिन्दू संगठन खुलकर समर्थन में आ गए हैं.

संत हिमायत में, उलेमा ने किया विरोध

महामंडलेश्वर विष्णुदास ने कहा है कि भोलेनाथ और अल्लाह सब एक ही हैं. सब मुसलमान सनातनी ही हैं. मजहर आसिफ ने सही बयान दिया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इस बयान से बौखला गए हैं. पूरा संत समाज इस बयान का समर्थन करता है. वहीँ, मुस्लिम उलेमा का मानना है कि अगर हम मान भी लेते हैं कि भोलेनाथ और अल्लाह की कल्पना एक ही है, तो भी मजहर आसिफ का ये बयान सही नहीं है. मुसलमान अल्लाह का कोई अंश नहीं है, बल्कि अल्लाह के वो बन्दे हैं, जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. हमारे अंदर आदम का डीएनए तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह या महादेव के डीएनए का दावा करना इस्लाम की मान्यताओं के भी खिलाफ है.

समर्थन और विरोध में बंटी कांग्रेस और भाजपा

कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने मजहर आसिफ के बयान पर कहा है कि ये एक तरह से राजनीतिक टिप्पणी है. उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए. वो यूनिवर्सिटी की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं. उन्हें इस तरह से एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर धार्मिक और राजनीतिक बयानबाज़ी से परहेज करना चाहिए. बयान कहीं से भी उचित नहीं है, उधर, बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा है कि वीसी साहब ने जो कहा है वो सही कहा है. महादेव तो देवों के देव हैं. भारतीय उपमाद्वीप में रहने वाला हर आदमी महादेव से जुड़ा है, उनका सनातन संस्कृति से जुड़ाव है. हर भारतीय के रगों में महादेव की परंपराएं भरी हुई हैं. बयान में कोई भी गलत बात नहीं है, ये सच्चाई के निकट दिया गया बयान है.



बयान अनसाइंटिफिक और अनडेमोक्रेटिक: SFI

भारत के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने कहा, "हम यहां इसलिए हैं, क्योंकि महादेव का DNA सबमें दिखता है. इस तरह का बयान एक साइंटिफिक संस्था के हेड को शोभा नहीं देता, यह रिएक्शनरी सोच दिखाता है." SFI ने कहा कि स्टूडेंट्स ने ऑडिटोरियम में हुए RSS के प्रोग्राम या बदमाश का एकजुट होकर विरोध किया, जिसकी वजह से प्रोग्राम में दो घंटे से ज़्यादा की देरी हुई थी. स्टूडेंट्स फेडरेशन ने यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इस बयान को अनसाइंटिफिक और अनडेमोक्रेटिक बताया है.संगठन के मुताबिक, महादेव के DNA पर VC का बयान भारतीय पहचान को एक छोटे और सांप्रदायिक दायरे में बांधने की कोशिश है, जो देश की विविधता में एकता की भावना के खिलाफ है.

एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कम्युनल और गैर-डेमोक्रेटिक ताकतों के हवाले किया जा रहा: AISA

AISA समेत कई स्टूडेंट ग्रुप्स ने इसका कड़ा विरोध किया था.जामिया के पुराने स्टूडेंट्स ने भी इसपर चिंता जताई है, और इसे दुनिया भर में मशहूर संस्था के खिलाफ साजिश बताया है. AISA ने इल्ज़ाम लगाया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कम्युनल और गैर-डेमोक्रेटिक ताकतों के हवाले किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन ताकतों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है.

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