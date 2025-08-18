AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा

Jamia Millia Islamia News Today: देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने छात्रों को बड़ा झटका दिया है. 2025–26 के नए शैक्षणिक सत्र में फीस में ऐसा उछाल आया है कि कई छात्रों और अभिभावकों के होश उड़ गए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 50 फीसदी से ज्यादा कोर्सेस में 30 फीसदी या उससे ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि कुछ कोर्सेज की फीस तो लगभग दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई है.

एएमयू में भारी फीस वृद्धि के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए कई कोर्सेज की फीस में भारी बढ़ोतरी करने का मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी के कुल 220 कोर्सेज में से 156 कोर्सेज में 10 फीसदी या उससे ज्यादा की फीस बढ़ी हुई है, जबकि 124 कोर्स (करीब 56 फीसदी) में 30 फीसदी या उससे ज्यादा का इजाफा हुआ है.

इस कोर्स में बढ़ी सबसे ज्यादा फीस

BA (ऑनर्स) सोशल वर्क प्रोग्राम में इस बार फीस बढ़ोतरी की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इस कोर्स की फीस में 147.47 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्द की गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है. पहले जहां छात्रों को इस कोर्स में एडमिशन के लिए 7,425 रुपये की फीस चुकानी होती थी, अब यह बढ़कर 18,375 रुपये हो गई है. इस उछाल ने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है, खासकर उन परिवारों को जो सीमित संसाधनों में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को इस बार फीस वृद्धि के डोज का सबसे बड़ा झटका लगा है. यहां के लगभग 83 फीसदी कोर्सेज में 80 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खासकर B.Ed. और B.Ed. (स्पेशल एजुकेशन) प्रोग्राम की फीस में 88.77 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

JMI के ये कोर्स भी हुए महंगे

ऑब्जर्वर पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, M.Ed. और उससे जुड़े स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की फीस में 86.55 फीसदी का इजाफा हुआ है. इसके अलावा M.A. (अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट) की फीस में 89.53 फीसदी की बढ़ोतरी ने भी छात्रों और अभिभावकों को गहरे आर्थिक दबाव में डाल दिया है.

जामिया के दूसरे कोर्स में भी फीस वृद्धि का कमोबेश यही हाल है. M.Sc. (एनवायरनमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट) की फीस में 95.31 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि MBA (फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट) रेगुलर प्रोग्राम की फीस में 79.31 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके अलावा फाइन आर्ट्स फैकल्टी के कई कोर्सेस में भी फीस में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो छात्रों के लिए आर्थिक चुनौती बन रही है.

जामिया मिलिया इस्लामिया के 14 कोर्स में फीस में 75 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. यह कोर्स फाइन आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एजुकेशन जैसी अलग-अलग फैकल्टी से संबंधित हैं. इस डेटा से साफ होता है कि यूनिवर्सिटी ने अपने फीस ढांचे में व्यापक और गंभीर बदलाव किया है, जो पूरे कैंपस को प्रभावित कर रहा है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन खामोश

इस भारी-भरकम बढ़ोतरी को लेकर जामिया प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. जामिया के अलग-अलग कोर्स में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भारीभरकम फीस वृद्धि से परेशान हैं. उन्हें आगे की फीस जमा करने की चिंता सता रही है. इस संबंध में जब कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने इंकार कर दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका जताई.

