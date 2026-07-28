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Jamia में एडमिशन का गोल्डन चांस! बिना एंट्रेंस इन कोर्स में मिलेगा दाखिला

Jamia Millia Islamia Admission: जामिया मिलिया इस्लामिया के 'सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन' ने अलग-अलग अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में मिले मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:34 AM IST
Jamia में एडमिशन का गोल्डन चांस! बिना एंट्रेंस इन कोर्स में मिलेगा दाखिला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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