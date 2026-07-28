/Jamia में एडमिशन का गोल्डन चांस! बिना एंट्रेंस इन कोर्स में मिलेगा दाखिला

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Jamia Millia Islamia Admission: जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग के तहत अलग-अलग ऑनलाइन कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 जुलाई 2000 से उपलब्ध है और एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2000 है. पोस्टग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन चल रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन क्वालिफाइंग एग्जाम में मिली मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इन प्रोग्राम में MA (एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज) शामिल हैं.
B.Ed (ODL) और B.Ed प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के आधार पर होगा. B.Ed और MBA (ODL) के लिए एंट्रेंस एग्जाम 1 अगस्त 2026 को होगा. एग्जाम सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में ही होगा, जैसा कि एडमिट कार्ड में बताया गया है. इस D.Ed में जामिया मिलिया इस्लामिया ने दो नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनके नाम हैं, बैचलर ऑफ़ साइंस (लेफ्ट साइंसेज) और MBA (ऑनलाइन मोड). इनमें दोनों कोर्स के लिए सिलेक्शन पिछली क्वालिफाइंग परीक्षा और इंटरव्यू में मिले मार्क्स के आधार पर किया जाएगा.
इस कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
अलग-अलग पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन चल रहे हैं, जिनमें पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एडवांस्ड डिप्लोमा इन एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन, एडवांस्ड डिप्लोमा इन मास मीडिया, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोग्राम शामिल हैं। एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू) और M.A. के साथ-साथ BA (जनरल), B.Com और BBA (BBA), MBA, M.Ed और MBA एंट्रेंस एग्जाम 22 अगस्त 2006 को होंगे.
फॉर्म भरने से पहले रखें इन बातों का ख्याल
कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर्ड ईमेल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने का प्रोसेस 31 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक किया जाएगा. एप्लिकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एडमिशन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले यह पक्का कर लें कि वे तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं.