Jamia Millia Islamia की ग्लोबल उड़ान, THE रैंकिंग में 103 से सीधे 80वें स्थान पर पहुंची यूनिवर्सिटी!

Jamia Millia Islamia News: देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने वैश्विक शिक्षा मंच पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2026 में JMI ने 80वां रैंक हासिल किया है. इससे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट में जामिया को 103वां मुकाम मिला था. यूनिवर्सिटी की इस कामयाबी पर टीचर, छात्र और अन्य स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की यह कामयाबी यूनिवर्सिटी की इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, एकेडमिक इनोवेशन, साइंस में तरक्की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार की जा रही कोशिशों को दर्शाता है. यह कामयाबी बताती है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा दुनियाभर में लगातार बढ़ रही है, यूनिवर्सिटी अलग-अलग शैक्षणिक क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार पर रणनीतिक रूप से काम कर नित नए आयाम गढ़ रही है.

यूनिवर्वासिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने इस शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी पर फख्र का इजहार किया है. इस मौके पर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा, "THE इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2026 में JMI की ऊंची रैंकिंग यह दिखाती है कि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, शिक्षण और इनोवेशन को क्रिएटिव, इमेजिनेटिव तरीके से जोड़कर कैसे एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने की दिशा में शानदार काम किया है."

Add Zee News as a Preferred Source

वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा, "महमारे शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स ने अपने-अपने क्षेत्रों में नए विचार लाते हुए और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है. इससे दुनियाभर में साइंस की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है." उन्होंने कहा, "मैं इस शानदार कामयाबी पर पूरे यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूं."

इस मौके पर JMI के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने भी पूरी जामिया बिरादरी को मुबारकबाद दिया है. उन्होंने कहा, "यह रैंकिंग हमारे बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और छात्रों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने अपने-अपने रिसर्च क्षेत्रों में एक्स्सिलेंस हासिल करने और इस इदारे की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया है." महताब आलम रिजवी ने आगे कहा, "JMI के मेंबर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और छात्रों ने इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टिडिसिप्लिनरी साइंस, एकेडमी और रिसर्च का सेंटर बनाने में अहम भूमिका निभाई है."

JMI के वीसी प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार महताब आलम रिजवी ने कहा, "हम हाई क्वालिटी वाले रिसर्च मोड के जरिये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रभाव पैदा करने के लिए लगातार अपने दायरे को आगे बढ़ाते रहेंगे. हमारा रिसर्च अवाम और देश की तरक्की को ध्यान में रखकर किया जाता है. आगे भी पूरी मेहनत और लगन से इसको जारी रखेंगे."

टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट में JMI के बेहतर प्रदर्शन करने का श्रेय असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ओबैदुल ओला ने वीसी, रजिस्ट्रार समेत पूरी JMI बिरादरी को दिया है. उन्होंने कहा, "जामिया मिल्लिया इस्लामिया का THE रैंकिंग 2026 में वैश्विक स्तर पर 80वां स्थान तक पहुंचना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि वीसी प्रो. मजहर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रो. महताब आलम रिजवी, समर्पित फैकल्टी, रिसर्चर्स और पूरी जामिया बिरादरी की सामूहिक मेहनत, दूरदृष्टि और शैक्षणिक उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है. यह कामयाबी साबित करती है कि जामिया आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी रिसर्च, इनोवेशन और अकादमिक गुणवत्ता का चमकता हुआ नाम बन चुका है."

दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) और पूरी JMI बिरादरी की कोशिशों की तारीफ करते हुए उनकी हौसलाअफजाई की. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि JMI आने वाले सालों में नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर चमकता रहेगा और अपनी उच्च रैंकिंग बनाए रखेगा, जिससे यूनिवर्सिटी वैश्विक पहचान और अकादमिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा.

यह भी पढ़ें: बुर्का का विरोध करने के लिए इस हाल में संसद पहुंची ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनेटर, पागल समझ बैठे लोग!

मुस्लिम माइनॉरिटी और माइनॉरिटी संस्थाओं से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam