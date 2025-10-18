Advertisement
जामिया में दीपवली की धूम, वाइस चांसलर ने कैंपस के सफाई कर्मियों के साथ बांटी खुशियां

Jamia Millia Islamia Deepotsav: जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. मजहर आसिफ ने कैंपस के सभी सफाई कर्मियों और मालियों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी. इस दौरान इन कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:52 PM IST

जामिया में दीपवली की धूम, वाइस चांसलर ने कैंपस के सफाई कर्मियों के साथ बांटी खुशियां

Jamia Millia Islamia Deepotsav: जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. मजहर आसिफ की अगुवाई में आज यूनिवर्सिटी के कैंपस के भीतर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ दीपावली के संबंध में एक विशेष संवाद आयोजित किया गया. इस आयोजन में कुलसचिव प्रो. मोहम्मद मेहताब आलम ने सभी सफाई कर्मचारियों और मालियों को दीपावली की शुभकामनाएँ दीं, जो परिसर को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलसचिव प्रो. मोहम्मद मेहताब आलम ने सभी सफाई कर्मियों और मालियों के निःस्वार्थ सेवा-भाव और विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने में उनके योगदान की सराहना की. इस अवसर पर कर्मचारियों ने भी कुलसचिव के सामने अपने विचार और समस्याएँ साझा कीं. इस पर कुलसचिव प्रो. मोहम्मद मेहताब आलम ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. 

सभी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपहार भी दिए गए. यह आयोजन जामिया मिल्लिया इस्लामिया की समावेशी भावना को दर्शाता है, जहाँ विश्वविद्यालय समुदाय के हर सदस्य को सम्मान और सराहना दी जाती है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले कई सालों से होली और दीपावली के अवसर पर छात्रों द्वारा आयोजन किया जता है. साथ इस आयोजन में यूनिवर्सिटी के हर धर्म के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं. इस साल भी दीपावली के अवसर पर जामिया में दीपोत्सव का आयोजन होना है, जहां सभी धर्मों के स्टूडेंट्स मिलकर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे. 

हालांकि पिछले साल की दीपोत्सव के दौरान दो छात्र गुटों के बीच मामूली झड़प हो गई थी. लेकिन मौका रहते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लिया और मामले को शांत कराया, जिसके बाद दीपोत्सव मनाया गया. ABVP से जुड़े छात्रों ने मारपीट का भी आरोप लगाया और कहा कि कुछ छात्र धार्मिक नारों के साथ दीपोत्सव के लिए सजाए गए दियों को पैर से तितर-बितर कर दिया.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

