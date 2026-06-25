जामिया निजामिया का कहना है कि सर्वे नंबर 83/1 की जिस जमीन को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने नीलाम किया है, उसका एक हिस्सा संस्था की वक्फ संपत्ति है. संस्था के मुताबिक, यह जमीन केंद्र सरकार के "उम्मीद पोर्टल" पर पहले से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और वक्फ कानून 2025 के तहत जांच और सत्यापन के बाद उसे मंजूरी भी मिल चुकी है.