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Telangana: उम्मीद पोर्टल पर दर्ज थी वक्फ संपत्ति, फिर कैसे हुई करोड़ों की जमीन की नीलामी?

Telangana Waqf Land Dispute: हैदराबाद में रायदुर्ग नॉलेज सिटी की करोड़ों रुपये की जमीन की नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जामिया निजामिया का दावा है कि यह जमीन पहले से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज और मंजूर थी. इस मामले को लेकर अब अदालत में याचिका दाखिल की गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:49 PM IST
Telangana: उम्मीद पोर्टल पर दर्ज थी वक्फ संपत्ति, फिर कैसे हुई करोड़ों की जमीन की नीलामी?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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