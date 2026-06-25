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Hyderabad Waqf Land News: एक तरफ सरकारें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में करोड़ों रुपये की जमीन की नीलामी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि जिस जमीन को सरकारी एजेंसी ने नीलाम कर दिया, उसे पहले ही वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज और मंजूर किया जा चुका था.
तेलंगाना सरकार ने रायदुर्ग नॉलेज सिटी क्षेत्र की कीमती जमीनों की नीलामी से 1490 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय हासिल की है. इनमें कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं, जिनकी कीमत प्रति एकड़ 237 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. लेकिन इसी नीलामी को लेकर मशहूर शैक्षणिक संस्था जामिया निजामिया ने कड़ा एतराज जताया है.
जामिया निजामिया का कहना है कि सर्वे नंबर 83/1 की जिस जमीन को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने नीलाम किया है, उसका एक हिस्सा संस्था की वक्फ संपत्ति है. संस्था के मुताबिक, यह जमीन केंद्र सरकार के "उम्मीद पोर्टल" पर पहले से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और वक्फ कानून 2025 के तहत जांच और सत्यापन के बाद उसे मंजूरी भी मिल चुकी है.
संस्था के अधिकारियों ने बताया कि इस संपत्ति को "उम्मीद" पोर्टल पर पहचान संख्या TS0518E14RR22DA001 के साथ दर्ज किया गया था. उनका दावा है कि नीलामी से पहले ही जिला कलेक्टर, राजस्व विभाग के अधिकारियों और तहसीलदार को लिखित रूप से जानकारी दे दी गई थी कि यह वक्फ संपत्ति है. साथ ही इस जमीन से जुड़ा एक मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में भी लंबित है.
जामिया निजामिया का आरोप है कि इन सभी सूचनाओं के बावजूद नीलामी की प्रक्रिया जारी रखी गई. संस्था का कहना है कि न तो राज्य सरकार ने उनकी आपत्ति पर कोई जवाब दिया और न ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कोई कार्रवाई की. यह मामला इसलिए भी जरुरी है क्योंकि इसी सर्वे नंबर 83/1 को लेकर एक और कानूनी विवाद चल रहा है.
भारतीय स्टेट बैंक ने भी तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बैंक का दावा है कि साल 2010 में इसी सर्वे नंबर की जमीन उसे आवंटित की गई थी. बैंक ने इस नीलामी को चुनौती दी है, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. इससे जमीन के मालिकाना हक और नीलामी के अधिकार को लेकर स्थिति और उलझ गई है.
सियासत ने वक्फ बोर्ड के हवाले से दावा किया है कि अब कुछ लोग इस जमीन के मामले में जामिया निजामिया को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि संस्था के पास वक्फनामा और "किताब-उल-औकाफ" जैसे दस्तावेज मौजूद हैं, जो जमीन पर उसके दावे का समर्थन करते हैं.
कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर यह साबित हो जाता है कि नीलामी से पहले जमीन को विधिवत वक्फ संपत्ति के रूप में सत्यापित और मंजूर किया जा चुका था, तो वक्फ बोर्ड तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकता है.