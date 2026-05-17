SIR की आड़ में NRC लागू करने की कोशिश? जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी का बड़ा आरोप

Arshad Madani on SIR: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने देश में कथित तौर पर SIR की आड़ में NRC लागू करने की कोशिशों पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीयत इस मुद्दे को अदालत तक ले जाएगी. दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन के दौरान मौलाना मदनी ने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ डर और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें वोट देने के अधिकार से दूर रखने की कोशिश की जा रही है.

मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है और मदरसों, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा मुस्लिम पहचान से जुड़े मुद्दों पर लगातार प्रोपेगैंडा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में मुसलमानों को वोटिंग अधिकारों से वंचित करने की कोशिश हुई, जिसे लेकर जमीयत कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है. उन्होंने कहा कि देश में मस्जिदों को गिराने, धार्मिक पहचान को निशाना बनाने और मुसलमानों के सामाजिक अधिकारों को सीमित करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. मदनी ने कहा कि कुछ ताकतें जानबूझकर ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें मुसलमानों को यह महसूस कराया जाए कि उन्हें शर्तों पर जीना होगा.

UCC को लेकर क्या बोले मदनी

मौलाना मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का भी विरोध किया और कहा कि कई राज्यों में इसे लागू करने की कोशिशें तेज हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही उन्होंने मदरसों के खिलाफ कथित कार्रवाइयों पर भी चिंता जताई और कहा कि जमीयत जल्द ही मदरसों से जुड़े मामलों में केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर नई रणनीति तैयार करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के स्वयंसेवक उन राज्यों में लोगों की मदद करेंगे जहां SIR और NRC जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में भय का माहौल है. मदनी ने मुसलमानों से सतर्क और संगठित रहने की अपील की.

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देश में बढ़ रही है नफरत

उन्होंने देश में बढ़ती नफरत और सांप्रदायिक राजनीति की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं. मदनी ने आरोप लगाया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां कई मामलों में चुप रहती हैं, जिससे समाज में अविश्वास बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस्लाम को दबाने की कोशिशें दुनिया के कई हिस्सों में हुईं, लेकिन इतिहास गवाह है कि धर्म और आस्था को खत्म नहीं किया जा सकता. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी समुदायों को मिलकर काम करना होगा.