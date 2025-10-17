Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2965776
Zee SalaamIndian Muslim

गाड़ियों पर न लिखे 'I Love Mohammad', जमीयत चीफ ने मुसलमानों से क्यों की अपील

Arshad Madani on I Love Mohammad: 'I Love Mohammad' पोस्टर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह-जगह रैलियां निकालीं. अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने वाहनों पर पोस्टर लगा रहे हैं, जिससे विवाद और बढ़ने की आशंका है. इस बीच, जमीयत प्रमुख ने एक अहम अपील की है.

Reported By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

गाड़ियों पर न लिखे 'I Love Mohammad', जमीयत चीफ ने मुसलमानों से क्यों की अपील

Arshad Madani on I Love Mohammad: देश भर में 'I Love Mohammad' पोस्टर को लेकर हंगामा मचा हुआ है. कई राज्यों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस बीच लोग अपने गाड़ियों पर I Love Mohammad लिख रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों पर I Love Mohammad स्टिकर लगाने वालों पर जुर्माना लगाया है. इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि लोग जगह-जगह 'I Love Mohammad' के पोस्टर, बैनर और गाड़ियों पर स्टीकर लगाने से परहेज करें.

मौलाना मदनी ने कहा कि असली मोहब्बत दिखावे में नहीं, बल्कि दिलों में और अमल में होनी चाहिए. नबी-ए-पाक  मोहम्मद साहब (SAW) से सच्ची मोहब्बत वही है, जब इंसान उनकी बताई हुई सुन्नतों पर चले और उनके रास्ते पर अमल करे. दूसरे लोगों ने भी जमीयत प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया है.

'I Love Mohammad' पर कानपुर के लोगों ने क्या कहा?
कानपुर निवासी मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद ज़ीशान चिश्ती, ज़ीशान खान, मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद हारून जैसे कई लोगों ने कहा कि जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल सही कहा है. इन लोगों का कहना है कि आज के नौजवान जोश में आकर जगह-जगह 'I Love Mohammad' के बैनर, पोस्टर और स्टीकर लगा रहे हैं, लेकिन असली मोहब्बत का मतलब यह नहीं है. मोहब्बत का असली रूप नबी-ए-पाक की सीरत और सुन्नतों पर चलने में है, न कि सिर्फ नारे लगाने या दिखावा करने में.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें लोगों ने क्या कहा?
कई दूसरे लोगों ने कहा कि गाड़ियों पर या सड़कों पर ऐसे स्टीकर और पोस्टर लगाने से कभी-कभी बेअदबी की नौबत आ सकती है. इसलिए बेहतर यही है कि मोहब्बत दिलों में रखी जाए और उसे अपने अच्छे किरदार और अमल से साबित किया जाए. लोगों का कहना है कि मोहम्मद साहब (SAW) से सच्चा इश्क वही है, जब इंसान ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चले, जैसा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिखाया. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Arshad Madani on I Love Mohammad

Trending news

Gaza News
गज़ा में तैनात होगी इंटरनेशनल फोर्स; US के साथ इसराइल के ये दो मित्र देश इस योजना पर
ukraine russia war
अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने...'
Ex Punjab DGP Son Death
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कैसे हुई मौत? UP से है ताल्लुक
Uttar Pradesh news
AMU में लगे 'देश के गद्दारों को गोली मारो...के नारे; योगी का पोस्टर हटाने पर विवाद
Pakistan News
जुमे की नमाज बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान, TLP के आह्वान से हिंसा का डर
Sir Syed Ahmed Khan
Sir Syed Ahmed Khan ने AMU को ज्ञान का वह वट वृक्ष बनाया, जहाँ साधना करते हैं छात्र
Uttar Pradesh news
AMU में छात्रों ने हटाई CM योगी की तस्वीर, मचा बवाल; BJP नेता ने की बड़ी मांग
JNU Student Clash
JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे
Gaza News
ट्रंप ने दी हमास को खत्म करने की धमकी, सीजफायर टूटने का है डर
Bihar News
बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट, इन मुस्लिम दिग्गजों को मिला टिकट