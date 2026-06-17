जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इन हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक डिटेल्ड लेटर भेजा है. इसमें मांग की गई है कि मर्डर केस की निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट जांच की जाए, असली दोषियों को सज़ा दी जाए, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषणों और भड़काऊ गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए, डर और दहशत की वजह से बेघर हुए परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए, प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए असरदार कदम उठाए जाएं और प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान का सही मुआवजा दिया जाए. लेटर की कॉपी उत्तराखंड के गवर्नर, मुख्यमंत्री, DGP और SSP देहरादून को भी भेजी गई हैं. लेटर में मांग की गई है कि उत्तराखंड सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारी जिले में जांच करें.