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देहरादून में बजरंग दल का तांडव? मुस्लिम निवासी पलायन को मजबूर, महमूद मदनी ने उठाए सवाल

Uttarakhand Anti Muslim Violence: उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक गांव में सिंचाई के पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के आरोप लगे हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हिंसा, आगजनी और विस्थापन के दावों पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:59 PM IST
देहरादून में बजरंग दल का तांडव? मुस्लिम निवासी पलायन को मजबूर, महमूद मदनी ने उठाए सवाल

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