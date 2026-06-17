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Uttarakhand Anti Muslim Violence: हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नलकूप से सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो संघर्ष का रूप ले लिया. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने विनोद कश्यप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी. इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आपसी झगड़े में हुई हत्याकांड को हिंदू-मुस्लिम रंग दे दिया और इलाके का माहौल खराब कर दिया. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मासूम के घर के बाउंड्री वॉल, गोशाला और दो दुकानों को ध्वस्त कर दिया.
इसके साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन बजरंग दल के चरमपंथियों ने पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी और गांव की मस्जिदों को निशाना बनाया. इसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है और वे गांव छोड़कर प्लायन करने पर मजबूर हैं.
यह घटना देहरादून के विकास नगर इलाके के बैरागीवाला गांव की है. इस घटना पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद असद मदनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ने विनोद कश्यप की हत्या पर दुख जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने मृतक विनोद कश्यप के परिवार के प्रति अपनी गहरी हमदर्दी जताई और कहा कि हत्यारों को बिना किसी भेदभाव के कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए.
इसके साथ ही मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ शरारती और सांप्रदायिक तत्वों ने इस दुखद घटना के बाद इलाके में जहर घोल दिया है और लोगों को बांटने का काम किया है. जमीयत उलेमा हरादुन को मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई, गांव की मस्जिदों को निशाना बनाया गया और डर के माहौल के कारण कई परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विकास नगर के MLA मुन्ना सिंह चौहान के जहरीले भाषण ने आग में घी डालने का काम किया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इन हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक डिटेल्ड लेटर भेजा है. इसमें मांग की गई है कि मर्डर केस की निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट जांच की जाए, असली दोषियों को सज़ा दी जाए, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषणों और भड़काऊ गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए, डर और दहशत की वजह से बेघर हुए परिवारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए, प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए असरदार कदम उठाए जाएं और प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान का सही मुआवजा दिया जाए. लेटर की कॉपी उत्तराखंड के गवर्नर, मुख्यमंत्री, DGP और SSP देहरादून को भी भेजी गई हैं. लेटर में मांग की गई है कि उत्तराखंड सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारी जिले में जांच करें.