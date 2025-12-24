'अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं', RSS महासचिव के बयान पर मौलाना मदनी का तीखा पलटवार

Maulana Mahmood Madani on Dattatreya Hosabale: देश में हिंदू संगठनों के सदस्य नफरत के बीज बो रहे हैं. इस बीच जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी ने RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबले के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. मौलाना मदनी ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत, 'तौहीद' पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

महमूद मदनी ने कहा कि भले ही देश मुसलमानों को प्यारा हो, लेकिन यह पूजा की वस्तु नहीं है. उन्होंने साफ किया कि देश से प्यार करना, उसकी रक्षा करना और उसकी सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन इबादत अल्लाह के लिए है. इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति की पूजा की कोई जगह नहीं है.

मौलाना मदनी की प्रतिक्रिया का संदर्भ RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबले का वह बयान है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि मुसलमानों को सूर्य, पेड़ों, नदियों और प्रकृति की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इसी को लेकर मौलाना मदनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान सदियों से इस देश में एक साथ रहते आए हैं और एक-दूसरे की धार्मिक परंपराओं से परिचित हैं. तौहीद में मुसलमानों का विश्वास और उनकी पूजा का तरीका किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपा नहीं है.

RSS पर बोला हमला

मौलाना मदनी ने दुख जताया कि RSS में उच्च पदों पर बैठे पढ़े-लिखे लोगों ने भी इस्लाम और मुसलमानों को गंभीरता से समझने की कोशिश नहीं की है. उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी और प्रकृति से प्यार करना, उसकी रक्षा करना और उसकी पूजा करना, ये तीनों अलग-अलग बातें हैं. तौहीद में विश्वास रखने वाले भारतीय मुसलमानों को ईश्वर के अलावा पेड़ों, धरती, सूर्य या नदियों की पूजा करने के लिए कहना, इस बात की बुनियादी गलतफहमी दिखाता है कि क्या प्यारा है और किसकी पूजा की जाती है.

RSS नेता के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

उन्होंने RSS नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दत्तात्रेय होसबले जैसे पढ़े-लिखे व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया. मौलाना मदनी ने कहा कि भारत की विविधता और बहु-धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ताकि समाज में कोई गलत संदेश न जाए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने के लिए, सभी समुदायों को एक-दूसरे के धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों का सम्मान करना चाहिए. किसी भी समुदाय की आस्था पर कमेंट करने से सामाजिक ताना-बाना खराब हो सकता है, इसलिए कोई भी बयान देने से पहले तथ्यों को समझना और संवेदनशील होना बहुत जरूरी है.