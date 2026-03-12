नफरत फैलाने वालों की अब खैर नहीं! उत्तम नगर घटना के बाद एक्टिव हुई जमीयत

Jamiat on Uttam Nagar Communal Tension: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया. इस घटना में एक 26 साल के आदमी की मौत हो गई. एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने सांप्रदायिक रूप दे दिया, मुस्लिम परिवार के घर में लूटपाट की और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए. उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी और मुस्लिम परिवार की कार में भी आग लगा दी. MCD ने भी घर को अवैध कब्ज़ा बताकर गिरा दिया. इसके बाद भी हिंदू संगठन की हिंसा जारी रही, मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगाते हुए और ईद पर हर दिन खूनी होली मनाने की धमकी देते हुए.

इस बीच, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उन हिंदू संगठनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है जो मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं. संगठन के दिल्ली प्रांत के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हाल ही में हुई घटना के बाद बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और भड़काऊ बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. नई दिल्ली में जारी एक बयान के मुताबिक, डेलीगेशन ने संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) से मुलाकात की। डेलीगेशन को नाज़िम-ए-आला मुफ्ती अब्दुल रज़ीक मज़ाहेरी ने लीड किया.

डेलीगेशन ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उत्तम नगर में हुई घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए भड़काऊ बयान और धमकियां दे रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है. जमीयत उलेमा के प्रतिनिधियों ने उन लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की जो समाज में नफरत फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और हर नागरिक की सुरक्षा पक्का करना प्रशासन और पुलिस की ज़िम्मेदारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- “20 साल से मारना चाहता था…”, फारूक अब्दुल्ला पर हमले में आरोपी का बड़ा कबूलनामा

डेलीगेशन ने क्या कहा?

डेलीगेशन ने यह भी कहा कि गैर-कानूनी कब्ज़े या गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की समस्या किसी एक कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं है. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग धर्मों और वर्गों के लोग रहते हैं और ऐसे मामलों में अक्सर अलग-अलग कम्युनिटी के लोग शामिल हो सकते हैं. इसलिए, कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में और सही तरीके से होनी चाहिए. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है, तो सिर्फ़ उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके परिवार या रिश्तेदारों को नहीं. किसी खास कम्युनिटी को खास तौर पर टारगेट करना न्याय और संविधान के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है और इससे समाज में अविश्वास और अशांति बढ़ सकती है.

दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग

डेलीगेशन ने पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया कि कुछ सांप्रदायिक तत्व रमज़ान के पवित्र महीने और आने वाले त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों को समय पर रोकना बहुत ज़रूरी है. पुलिस अधिकारियों ने डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. पुलिस ने यह भी साफ़ किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें:- UNSC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ कर दिया गद्दारी, रूस-चीन ने नहीं डाला वोट