Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3072827
Zee SalaamIndian Muslimमुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला

मुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला

Jamiat on Haldwani Encroachment Case: मौलाना अरशद मदनी के निर्देशों के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मुस्लिम बस्ती को गिराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि बिना सुनवाई के 50 हजार से ज्यादा लोगों को बेदखल करना गैर-कानूनी है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:30 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला

Haldwani News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जमीयत की हल्द्वानी यूनिट ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. प्रभावित परिवारों की तरफ से दायर याचिका में बस्ती को हटाने के आदेश को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है. यह याचिका जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर दायर की गई है.

दरअसल, उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है. रेलवे ने दावा था कि पूरी जमीन उनकी है और लोगों ने उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है. हालांकि, मुस्लिम समुदाय का दावा है कि भारत की आज़ादी से पहले भी वहां 50 हजार से ज़्यादा मुसलमान रहते थे. अचानक रेलवे ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद मामला कोर्ट में गया, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया. अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट का रुख किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, लोग आजादी से पहले से इस बस्ती में रह रहे हैं और उस समय आबादी लगभग 50 हजार थी. आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना के इस पूरी आबादी को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने का निर्देश दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रेकांत और जस्टिस जे.के. मल्याबाई की बेंच के सामने हुई. सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एकतरफा आदेश पारित किया था, जिसमें रेलवे की संपत्ति होने का दावा की गई ज़मीन पर रहने वाले 50 हजार से ज़्यादा लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश गैर-कानूनी है क्योंकि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया.

गौरव अग्रवाल ने यह भी कहा कि हैरानी की बात है कि रेलवे ने खुद इस जमीन के संबंध में कोई याचिका दायर नहीं की थी. इसके बजाय यह मामला एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके आधार पर इतना बड़ा और गंभीर फैसला लिया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बेदखली का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हजारों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि चूंकि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस नई याचिका को भी उससे जोड़कर सुना जाए. चीफ जस्टिस ने याचिका स्वीकार कर ली और इसे पहले से लंबित याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी कीमत पर हजारों लोगों को बिना पुनर्वास के विस्थापित नहीं होने देगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsHaldwani newsJamiat on Haldwani Case

Trending news

Amit Malviya on Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़के भाजपा नेता,ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना
Uttarakhand news
मुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला
muslim news
तलाक पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ फैमली कोर्ट कर सकती है सुनवाईा
Uttar Pradesh news
हजरत अली (रजि.) की विलादत पर अकबरपुर में इल्म और हिकमत का महासंगम
amu news
सऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम
muslim news
"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने दी बड़ी धमकी
iran news
'ईरान में इंटरनेट मत..', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार
UP News
पुलिस ने गोंडा में दौलत खान का किया 'हाफ एनकाउंटर', जानें पूरा मामला
Pravin Togadia on Bangladesh
चावल, नमक और नदियों का पानी रोक दे भारत...बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोले तोगड़िया
Bangladesh news
बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, दोषियों को दबोचने का अभियान शुरू