मुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला

Haldwani News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जमीयत की हल्द्वानी यूनिट ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. प्रभावित परिवारों की तरफ से दायर याचिका में बस्ती को हटाने के आदेश को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है. यह याचिका जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर दायर की गई है.

दरअसल, उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है. रेलवे ने दावा था कि पूरी जमीन उनकी है और लोगों ने उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है. हालांकि, मुस्लिम समुदाय का दावा है कि भारत की आज़ादी से पहले भी वहां 50 हजार से ज़्यादा मुसलमान रहते थे. अचानक रेलवे ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद मामला कोर्ट में गया, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया. अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कोर्ट का रुख किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, लोग आजादी से पहले से इस बस्ती में रह रहे हैं और उस समय आबादी लगभग 50 हजार थी. आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना के इस पूरी आबादी को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने का निर्देश दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रेकांत और जस्टिस जे.के. मल्याबाई की बेंच के सामने हुई. सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एकतरफा आदेश पारित किया था, जिसमें रेलवे की संपत्ति होने का दावा की गई ज़मीन पर रहने वाले 50 हजार से ज़्यादा लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश गैर-कानूनी है क्योंकि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया.

गौरव अग्रवाल ने यह भी कहा कि हैरानी की बात है कि रेलवे ने खुद इस जमीन के संबंध में कोई याचिका दायर नहीं की थी. इसके बजाय यह मामला एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके आधार पर इतना बड़ा और गंभीर फैसला लिया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बेदखली का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हजारों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि चूंकि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस नई याचिका को भी उससे जोड़कर सुना जाए. चीफ जस्टिस ने याचिका स्वीकार कर ली और इसे पहले से लंबित याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी कीमत पर हजारों लोगों को बिना पुनर्वास के विस्थापित नहीं होने देगी.