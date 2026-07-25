/स्टूडेंट आंदोलन के बीच दिल्ली जाने से रोके गए जमीयत नेता, जानें क्या है पूरा मामला?

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Saharanpur News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. 20 जुलाई को छात्र संसद की ओर मार्च के लिए निकले. मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया. इससे आंदोलन और भड़क गया. इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला पदाधिकारियों को दिल्ली जाने से रोका गया है. अल-शब अपने डेलीगेशन के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे. उनके मुताबिक, पूरे जिले के ट्रस्टियों के एक ग्रुप ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सेंट्रल ऑफिस में प्रेसिडेंट जमीयत मौलाना सैयद मुहम्मद मदनी से मिलने के लिए एक रैली की.
उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस पूरी कानूनी इजाजत के साथ हो रही है, इसके बावजूद उन्हें जाने से रोका गया, जो अफसोस की बात है. उन्होंने आगे कहा कि अगर वह खुद नहीं जा सके तो उनके ग्रुप के दूसरे लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए निकल गए. इसी तरह जमीयत उलेमा-ए-हिंद जिला सहारनपुर के उपाध्यक्ष मौलाना मुहम्मद शमशेर कासमी को भी पुलिस ने शुक्रवार सुबह जामिया दावत दाइक मोइनंद चार राहो रपुर मयमारन में हिरासत में ले लिया और उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई. मौलाना शमशेर कासमी ने कहा कि उनका मकसद किसी विरोध या आंदोलन के सिलसिले में जाना था. उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इस तरह की रोक अफसोस की बात है, क्योंकि वह हमेशा धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के लिए यात्रा करते रहते हैं.
सहारनपुर पुलिस दे रही है पहरा
सहारनपुर जिले में जंतर-मंतर पर चल रहे स्टूडेंट आंदोलन को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ठप हो गया है. एक तरफ जहां पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही कविज यात्रा के चुनाव में बिज़ी है, वहीं दिल्ली जाने वाले लोगों की मूवमेंट पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है. पुलिस ने जिले के बॉर्डर पर चेकपोस्ट सख्त कर दिए हैं और शहर में आने-जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग काफी बढ़ा दी है, वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरी गाड़ियों की लगातार तलाशी ली जा रही है.
एक्टिविटीज पर रखी जा रही है नजर?
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की एक्टिविटीज पर बल्कि सोशल और रिलीजियस ऑर्गनाइजेशन के लीडर्स की एक्टिविटीज पर भी कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी है और उनके मूवमेंट्स की जानकारी इकट्ठा की जा रही है. इस सिलसिले में जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भीम आर्मी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के कई लीडर्स को उनके घरों या ऑफिस में ही रोक दिया गया, वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों को भी घाटी में हो रहे ट्रस्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से रोक दिया गया.
मौलाना को हिरासत में लिया?
जिला अध्यक्ष मौलाना गुलफाम मदरसे में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, बल्कि वह जमीयत के संगठन के नेता थे. वह जामिया इस्लामी की लीडरशिप में हो रही मुतवालियां कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे. लेकिन, इशा की नमाज़ के बाद सरसादा पाहिन जामिया इस्लामी फैजान जरकर या सरसावा और मौलाना कल खाम मजाहेरी को मदरसे में ही हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली जाने से रोक दिया गया. मौलाना मुहम्मद को दिल्ली जाने से रोक दिया गया. मुहम्मद मजाहेरी ने इस मौके पर कहा कि वह किसी प्रोटेस्ट, सिट-इन या जंतर-मंतर पर चल रहे स्टूडेंट मूवमेंट में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई के रेगुलर और फाइनेंशियली शेड्यूल्ड प्रोग्राम और मिनी मुतवालियां कॉन्फ्रेंस के तय प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं.