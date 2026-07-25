/स्टूडेंट आंदोलन के बीच दिल्ली जाने से रोके गए जमीयत नेता, जानें क्या है पूरा मामला?

मौलाना को हिरासत में लिया?

जिला अध्यक्ष मौलाना गुलफाम मदरसे में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, बल्कि वह जमीयत के संगठन के नेता थे. वह जामिया इस्लामी की लीडरशिप में हो रही मुतवालियां कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे. लेकिन, इशा की नमाज़ के बाद सरसादा पाहिन जामिया इस्लामी फैजान जरकर या सरसावा और मौलाना कल खाम मजाहेरी को मदरसे में ही हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली जाने से रोक दिया गया. मौलाना मुहम्मद को दिल्ली जाने से रोक दिया गया. मुहम्मद मजाहेरी ने इस मौके पर कहा कि वह किसी प्रोटेस्ट, सिट-इन या जंतर-मंतर पर चल रहे स्टूडेंट मूवमेंट में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई के रेगुलर और फाइनेंशियली शेड्यूल्ड प्रोग्राम और मिनी मुतवालियां कॉन्फ्रेंस के तय प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं.