वे लोग एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं, फिरकापरस्तों को मौलाना अरशद मदनी का जवाब

Maulana Arshad Madani: इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए देश और दुनिया भर में फिरकापरस्त समूहों द्वारा प्रोपेगेंडा किया जाता है. जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इन समूहों को करार जवाब दिया है. साथ ही देश के लोगों को भाईचारे के साथ रहने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे सक्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:20 AM IST

वे लोग एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं, फिरकापरस्तों को मौलाना अरशद मदनी का जवाब

Maulana Arshad Madani: जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार एक सभा को संबोधित करते हुए देश में नफरत फैलाने वाले फिरकापरस्त समूहों पर जमकर हमला किया. उन्होंने फिरकापरस्त समूहों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग परमाणु बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं. मौलाना अरशद मदनी ने भारत के सभी धार्म के लोगों को आपसी भाईचारे के साथ जीवन जीने की नसीहत दी. साथ ही उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है. 

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम से नफरत करने वाले फिरकापरस्त लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम दूसरे धर्म के लोगों को जीने का अधिकार नहीं देता. मौलाना अरशद मदनी ने इस प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए कहा कि कुरआन यह शिक्षा देता है कि ऐ मुसलमानों अगर तुम हाकिम बनो तो किसी का धर्म देखकर फैसला न करना, बल्कि अदल और इंसाफ करना. 

मौलाना अरशद मदनी ने देश को भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि दुनिया में सभी आदम की औलाद हैं, जो अलग-अलग धर्मों को अपना लिया. उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद (स.) का फरमान है कि जब आप किसी से मिलें तो खुशी के साथ मिलें, चेहरे पर मुस्कान लेकर मिलें. मोहम्मद (स.) का फरमान है कि आपका अच्छे से मिलना, अल्लाह के गजब और गुस्से को शांत करने वाला है. 

मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही पंजाब में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार आवाज दी कि ऐ मुसलमानों अपने घरों से निकलों और पीड़ितों की मदद करो. मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक आवाज पर लोगों ने हरियाणा और पंजाब में मदद से भड़ी हजारों ट्रकों की लाईन लगा दी.

 उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद  के लिए जमीयत के ऐलान पर महिलाओं ने अपने कानों से जेवर उतारकर दान कर दिया. मौलाना ने कहा कि मुसलमानों ने पंजाब में सिख भाइयोंकी मदद की, ये असल मुसलमानों की तस्वीर है. उन्होंने कहा कि लोगों ने इतनी मदद भेजी की अंत में पंजाब के लोगों को कहना पड़ा कि अब उनके पास मदद की सामान रखने की जगह नहीं है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

jamiat ulama e HindMaulana Arshad Madaniminority newsmuslim newsToday News

