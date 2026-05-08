Delhi News: अयान के परिवार को मिला मुस्लिम संगठनों का साथ, हत्यारों की गिरफ्तारी की उठी मांग

Delhi News: दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में भीड़ ने अयान सैफी नाम के एक मदरसा छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में भारी आक्रोश फैल गया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की दिल्ली प्रांत इकाई ने अयान सैफी की मौत के मामले पर कड़ा विरोध जताया है. संगठन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया. साथ ही आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

दरअसल, अयान सैफी गंभीर रूप से घायल हालत में मिला था. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हमले के दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए थे. घायल अयान को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि अयान ने होश में आने के बाद हमलावरों के बारे में कुछ जानकारी दी थी और पुलिस को बयान भी दर्ज कराया गया था. इसके बावजूद अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस ने मामले में शामिल संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में जांच जारी है.

पीड़ित परिवार के घर पहुंचा मुस्लिम संगठन

घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कई सीनियर पदाधिकारी त्रिलोकपुरी पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और क्षेत्र की मस्जिद के इमामों से मुलाकात की. संगठन ने कहा कि प्रभावित परिवार को कानूनी और सामाजिक मदद दी जाएगी और मामले को दबने नहीं दिया जाएगा. इस दौरान मौलाना मुहम्मद कासिम नूरी, मौलाना अजीमुल्लाह सिद्दीकी, कारी उमर अरमान समेत कई धार्मिक और सामाजिक लोग मौजूद रहे. नेताओं ने कहा कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

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पार्क में खेल रहा था तभी हुआ हमला

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के वक्त अयान अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और हमला कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. जमीयत उलेमा ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. संगठन ने कहा कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का कानून पर भरोसा कमजोर होगा. संगठन ने यह भी कहा कि समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली घटनाओं को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है. साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें हर जरूरी सहायता देने की भी मांग की गई है.