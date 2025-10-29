Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

धर्म देखे बिना बाढ़ मुतास्सिरों के घरों को बना रही है जमीयत उलेमा-ए-हिंद; 15 मकानों का काम शुरू

Jamiat Ulem E Hind Building Houses: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने जम्मू, पंजाब और हिमाचल के बाढ़ मुतास्सिरों की मदद करना शुरू कर दिया है. संगठन ने प्रभावित लोगों के टूटे हुए घरों को बनवाने का बीड़ा उठाया है.

Oct 29, 2025

Jamiat Ulem E Hind Building Houses: जम्मू, पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे पूरा करने के बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उन लोगों के लिए नए घर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिन्हें सरकार से सहायता नहीं मिली है. 

15 घरों का तामीरी काम शुरू

इसी सिलसिले में, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद राजस्थान के अध्यक्ष मौलाना राशिद की देखरेख में जम्मू के उधमपुर जिले में 15 घरों का निर्माण शुरू किया गया है. इसके अलावा, मौलाना अब्दुल कादिर नाज़िम तंज़ीम-ए-तरग़ी जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुफ़्ती यूसुफ़ के एक डेलिगेशन ने पठानकोट के फ़ज़लका गांव के 33 बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. इस दौरान पीड़ितों को पचास हज़ार रुपये, सामान और नकदी बांटी गई.

गांव पूरी तरह हुआ तबाह

बता दें, यह गांव बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो गया था. पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने और राहत सामग्री वितरित होने के बाद, पीड़ितों ने मौलाना अरशद मदनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें हमारा दर्द महसूस होता है. पीड़ितों ने बताया कि कई लोग आए, लेकिन सांत्वना देकर चले गए. पीड़ितों ने मौलाना मदनी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सलामती के लिए दुआ भी की.

मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा?

दूसरी ओर, मौलाना अरशद मदनी ने पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही को मानवीय त्रासदी बताया और कहा कि हम इस दुनिया के मालिक के बंदे हैं, इसलिए हम उनके हर फैसले के आगे झुकते हैं और यही हमारी बंदगी का तकाजा भी है. बहरहाल, एक जरिया के तौर पर जमीयत उलेमा, उसके बंदे और उसकी शाखाएं प्रभावित लोगों की पूरी ताकत से मदद कर रही हैं.

बिना धर्म देखे जमीयत कर रही है काम

उन्होंने आगे कहा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, यह पूछकर कोई मुसीबत नहीं आती. इन प्रभावित इलाकों में भी हर धर्म के मानने वाले मुतास्सिर हुए हैं और जमीयत उलेमा बिना किसी धर्म के भेदभाव के सबकी मदद कर रही है. 

उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद हर जरूरतमंद की मदद धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानियत के आधार पर करती है. पिछले कुछ दिनों में पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और हमें संतोष है कि हमारी छोटी सी अपील पर जमीयत उलेमा हिंद के मेंबर्स और स्वयंसेवकों ने इन सभी राज्यों में तत्काल राहत और बचाव का काम खुशी-खुशी अंजाम दिया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

