जमीयत उलेमा ने पहुंचाई कई करोड़ की राहत सामग्री; जम्मू और पंजाब पहुंची टीम
Jamiat Ulema E Hind की टीम बाढ़ से मुतास्सिर लोगों की मदद के लिए पंजाब और जम्मू पहुंची और कई करोड़ रुपये की राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई. इसके साथ ही टीम ने कई मआशी तौर पर कमजोर लोगों के घरों को बनवाने का भी बीड़ा उठाया है.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:56 AM IST

Jamiat Ulema E Hind: भारत के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं और विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है, आमतौर पर, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. फसलें तबाॉह हो गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं. अहम बात यह है कि पहले दिन से ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की अपील पर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रांतीय और जिला यूनिट्स और उसके कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इस काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

लोगों की मदद के लिए पहुंची जमीयत

जमीयत उलेमा-ए-मेवात और उत्तराखंड यूनिट्स के जरिए पीड़ितों के बीच सहायता और राहत वितरण के बाद, बीते रोज जमीयत उलेमा-ए-अहमदाबाद और जमीयत उलेमा-ए-राजस्थान राहत और कल्याण कार्य के लिए पंजाब और जम्मू और कश्मीर पहुंचे. 

1.5 करोड़ की राहत सामग्री पहुंचाई

जमीयत उलेमा-ए-अहमदाबाद ने आज मुफ्ती मुनीर अहमद के साथ मिलकर 1.5 करोड़ रुपये की राहत सामग्री पहुंचाई. जिसमें महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े (7000 जोड़े), साबुन और टूथपेस्ट किट (1300 किट), प्लास्टिक (1500 किलोग्राम), कंबल (1100 पीस), दूध पाउडर (100 किलोग्राम), चप्पल (1500 जोड़े), मच्छरदानी (80 पीस), कटलरी और बर्तन सेट (416 पीस), और टू-पीस सूट (2000 पीस) शामिल हैं.

जमीयत उलेमा राजस्थान ने जम्मू के इलाके के अत्यंत गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का बीड़ा उठाया है. इसी प्रकार, पुंछ जिले की मेंडर तहसील के काला बन गांव में 70 मकान ढहा दिए गए हैं. जमीयत उलेमा राजस्थान ने भी केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उनके अस्थायी निवास के लिए पलाई के मकान बनाने का संकल्प व्यक्त किया है.

पंजाब का दौरा

मौलाना मदनी के आदेश पर जमीयत उलेमा-ए-मुत्तहिदा पंजाब की प्रांतीय इकाई के विभिन्न जिलों से जमीयत उलेमा कार्यकर्ताओं ने पंजाब में बाढ़ के कारण सबसे अधिक जान-माल का नुकसान झेलने वाले क्षेत्र का दौरा किया. पशुओं के चारे सहित आवश्यक सामान भी वितरित किया गया है. यह एक ऐसा इलाका है जो एक तरफ जिला पठानकोट के अंत में जम्मू और कश्मीर की सीमा से लगा है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से, गाँव का नाम कोलियन खलोर है.

यह गांव रावी नदी से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर सड़क पर मौजूद है. इस गाँव में मुस्लिम गुज्जरों और हिंदुओं के लगभग 30 घर थे. मुसलमानों ने इस बस्ती में एक मस्जिद भी बनाई थी. इन लोगों ने कहा कि 29 अगस्त की रात को रावी नदी अचानक अपने तटबंधों को तोड़कर उन घरों तक पहुंच गई जहाँ ये सभी लोग सैकड़ों फीट की ऊँचाई और तेज़ बहाव के साथ सो रहे थे.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Jamiat Ulema e Hindmuslim newsjammu news

