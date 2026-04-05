AIMIM गठबंधन पर फंसे अजमल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने थमाया नोटिस, 24 घंटे में सफाई जरूरी

Assam Election 2026: असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमगहमी तेज हो गई है. वोटर्स को साधने के लिए पार्टियां सियासी गठजोड़ कर बेहतर नतीजे हासिल करने की योजना बना रही हैं. असम विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के कथित गठबंधन की चर्चाओं ने नया मोड़ ले लिया है, और अब यह मामला सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक संगठन के अंदर भी विवाद की वजह बन गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस हालिया चुनावी अभियान के दौरान एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल के साथ उनके कथित गठबंधन और खुले समर्थन को लेकर भेजा गया है.

जमीयत उलेमा हिंदा के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के जरिये जारी इस नोटिस में साफ कहा गया है कि संगठन अपनी पुरानी नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर काम करता है. इसमें खास तौर पर 17 और 18 अगस्त 1951 को हुई कार्यकारिणी की ऐतिहासिक बैठक का जिक्र किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने की थी. उस बैठक में चुनाव और सियासत को लेकर एक खास नीति तय की गई थी, जिसे बाद की बैठकों में भी लगातार दोहराया गया.

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इस नीति के मुताबिक, जमीयत के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को किसी सांप्रदायिक दल से न तो संबंध रखना चाहिए और न ही किसी तरह का समर्थन देना चाहिए. संगठन ने यह भी साफ किया कि उसके सदस्यों को सिर्फ उन्हीं सियासी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए, जो राष्ट्रीय एकता, संविधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और देश की बहुलतावादी सामाजिक संरचना का समर्थन करते हों.

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नोटिस में कहा गया है कि हालिया चुनाव प्रचार के दौरान मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जरिये एक सांप्रदायिक दल के साथ गठबंधन करने और उसका समर्थन करने की बातें सामने आई हैं. इसे जमीयत की घोषित नीति और मूल सिद्धांतों से अलग माना जा रहा है. इसी आधार पर उनसे 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने यह कदम किन हालातों और वजहों से उठाया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संगठनात्मक नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपने बयान में दोहराया कि वह अपने बुजुर्ग नेताओं के जरिये तय किए गए सिद्धांतों, संविधानिक मूल्यों की रक्षा और सांप्रदायिक सियासत के खिलाफ अपने रुख पर पूरी तरह कायम है. दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा चुनाव में समर्थन लेने को लेकर भी यह विवाद सामने आया है. जमीयत ने अपने नोटिस में कहा है कि यह कदम उसके उसूलों के खिलाफ है.

गौरतलब है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साल 2010 से जमीयत उलेमा-ए-हिंद (असम) के अध्यक्ष हैं. इसके साथ ही AIUDF के गठन में भी जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अहम भूमिका रही है, जिससे यह मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है. असम विधानसभा चुनाव में इस बार AIUDF ने दिग्गज नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है.

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