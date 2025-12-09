Advertisement
'देश से मोहब्बत दिल की होती है...', वंदे मातरम् पर जमीयत चीफ अरशद मदनी ने ऐसा क्यों कहा?

Arshad Madani Statement on Vande Mataram: वंदे मातरम विवाद के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें मूर्ति पूजा के तत्व इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इसलिए मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:33 AM IST

Arshad Madani on Vande Mataram: वंदे मातरम को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक अहम बयान जारी किया है. उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम गाने या पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके भक्ति वाले कंटेंट की वजह से वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

मदनी ने कहा कि इस्लाम सिर्फ़ एक ईश्वर, अल्लाह की पूजा करने का हुक्म देता है, इसलिए ऐसे गानों या कामों में हिस्सा लेना जिनमें कई देवी-देवताओं की पूजा होती है या मातृभूमि को देवी के रूप में पेश किया जाता है, उनके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम के चार छंद खास तौर पर मातृभूमि की पूजा के लिए लिखे गए हैं और यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय धार्मिक रूप से इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता.

'धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है'
जमीयत उलेमा-ए-हिंद चीफ ने कहा कि भारत का संविधान, खासकर आर्टिकल 25 और 19, हर नागरिक को धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी देता है. इसलिए, किसी भी नागरिक को ऐसा गाना गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके धर्म के खिलाफ हो. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी साफ किया है कि किसी को भी राष्ट्रगान या कोई खास गाना गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

'देशभक्ति कामों से साबित होती है'
मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसी के "वफादारी के सर्टिफिकेट" की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता.

टैगोर को कौन कर रहा है अपमान
ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए मदनी ने कहा कि 1937 में रवींद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को लिखा था कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो छंदों को ही राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी हिस्से एकेश्वरवादी धर्मों की मान्यताओं से मेल नहीं खाते. इसी आधार पर 29 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि सिर्फ़ पहले दो छंद ही राष्ट्रगान होंगे. मदनी ने कहा कि आज इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश करना और पूरे वंदे मातरम गाने की मांग करना न सिर्फ़ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है, बल्कि टैगोर के आदर्शों और राष्ट्रीय एकता की भावना का भी अपमान है. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Arshad Madani on Vande Mataram

