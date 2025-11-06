Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2990638
Zee SalaamIndian Muslim

सरकार की ठीक नहीं है मंशा, सतर्क रहने की जरूरत, जमीयत का बड़ा बयान

Jamiat Ulema E Hind Meeting on Waqf: जमीयत उलेमा एक हिंद सहारनपुर की एक अहम बैठक हुई. इसमें वक्फ प्रॉपर्टी और उसके रजिस्ट्रेशन पर बातें रखी गईं. संगठन ने कहा कि उन्हें सरकार की वक्फ को लेकर मंशा सही नहीं लग रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 06, 2025, 10:08 AM IST

Trending Photos

सरकार की ठीक नहीं है मंशा, सतर्क रहने की जरूरत, जमीयत का बड़ा बयान

Jamiat Ulema E Hind Meeting on Waqf: जमीअत उलेमा जिला सहारनपुर के जरिए जामिया जैनब गर्ल्स यूनिवर्सिटी, कासिम पुरा, देवबंद में वक्फ बिल, वक्फ संपत्ति की सुरक्षा और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेश से मुताल्लिक एक खास सेशन मुनाअकिद किया गया. इस प्रोग्राम में अलग-अलग फील्ड से बड़ी तादाद में उलेमा ने शिरकत की. 

कार्यक्रम की प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मौलाना क़ासमी ने देवबंद परियोजना के अंतर्गत चल रही एक्टिविटीज पर रोशनी डाली और कहा कि चार क्षेत्र- धार्मिक शिक्षा बोर्ड, जमीयत यूथ क्लब और जन विकास सेवा एवं सहायता क्लब - जमीयत के ऐसे मंच हैं जिनके जरिए से धार्मिक शिक्षा, समाज सेवा और युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था एकीकृत रूप से संचालित की जा रही है.

वक्फ पर कही ये बात

इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की अमानत हैं, जो मुल्क के मज़हबी और तालीमी वजूद के लिए वक्फ की गई थीं. आज, जब सरकार वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ साजिशें रच रही हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम सभी एक मंच पर एकजुट हों और अपनी अमानतों की हिफाजत करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

ख़तरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्माह की बेदारी का राज़ तालीम और ईमान की हिफाज़त में है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में एक स्कूल की स्थापना ज़रूरी है और मस्जिद, मदरसे या घर के सभी दस्तावेज़ों को क़ानूनी तौर पर सुरक्षित रखना समय की मांग है. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दीनी मदारिस को मज़बूत करने से ही अखलाक की बुनियाद मज़बूत होगी.

सरकार की मंशा नहीं है ठीक

जमीयत उलेमा हिंद के धार्मिक शिक्षा बोर्ड के महासचिव मुफ्ती मुहम्मद सलमान मंसूर ने कहा कि वक्फ की जमीनें हमारे महापुरुषों की कु्र्बानियों की यादगार हैं, लेकिन इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है. अगर हम लापरवाही करते हैं, तो ये बहुमूल्य संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम जागरूकता के साथ उम्मीद पोर्टल पर अपने सभी वक्फ पंजीकरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Jamiat Ulema e Hindmuslim newsToday News

Trending news

Sudan
Sudan News: लाशें, खून और सामूहिक कब्रें, सैटेलाइट फुटेज में हुए बड़े खुलासे
Vande Mataram
वंदे मातरम इस्लाम के सिद्धांत खिलाफ, मीरवाइज के संगठन MMU ने की सरकार से बड़ी अपील
Israel Hamas War
नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?
Telangana CM
'Congress है तो मुसलमान है' वाले बयान पर बवाल, तेलंगाना CM की हो रही फज़ीहत
Assam
मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लिया है, मदरसों पर डालो ताले, असम CM का बड़ा बयान
Bangladesh news
विरोध के बाद यूनुस सरकार का यू-टर्न! बांग्लादेश में जाकिर नाइक की एंट्री पर लगाई रोक
Pakistan News
आप सिख नहीं हिंदू हैं; 'प्रकाश पर्व' पर पाक की नापाक करतूत, 14 जायरीन को रोका
US News
कितने भारतीय हैं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर NY का मेयर बनने वाले ममदानी और उनकी मां
Begambagh
उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकानें
Maharashtra news
मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!