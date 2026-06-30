/गुजरात में मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत का बड़ा ऐलान, कानूनी लड़ाई लड़ेगा मुस्लिम संगठन

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Gujarat News: देश के कई राज्यों में कथित अवैध मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है. इसी तरह गुजरात के कच्छ जिले के भुज और गांधीधाम इलाकों में मस्जिदों और मजारों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है.स्थानीय मुसलमानों का दावा है कि प्रशासन ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए मस्जिद को गिरा दिया. इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम संगठन 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' ने दखल दिया है. जमीयत ने प्रभावित लोगों को कानूनी मदद देने और मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के निर्देशों पर अमल करते हुए, संगठन का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कर रहे हैं. उनके साथ कानूनी एक्सपर्ट, संगठन के सीनियर पदाधिकारी और राज्य-स्तरीय प्रतिनिधि भी मौजूद थे. मुस्लिम संगठन का प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले गांधीधाम तहसील में मौजूद जूना कुंडा की ऐतिहासिक मस्जिद का दौरा किया.
लोगों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप
स्थानीय लोगों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यह मस्जिद अपनी खास बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती थी. मस्जिद के सदर मोहम्मद समर ने आरोप लगाया कि 29 जून की सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोज़र का इस्तेमाल करके इस इमारत को गिरा दिया गया. उन्होंने दावा किया कि यह मस्जिद 1965 से ही आधिकारिक बंदोबस्ती रिकॉर्ड में दर्ज थी. प्रतिनिधिमंडल ने पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए स्थानीय लोगों, मस्जिद प्रबंधन और वकीलों से मुलाकात की. जमीयत के नेताओं ने कहा कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह या धार्मिक स्थल वक्फ रिकॉर्ड में कानूनी रूप से दर्ज है, तो उसके खिलाफ कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई करने से पहले संबंधित कानूनों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामले बहुत संवेदनशील होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी है.
मुस्लिम संगठन ने दिया मदद का भरोसा
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान विरोध दर्ज कराने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया और दबाव बनाया. लोगों कहना है कि अब तक लगभग 30 ढांचों को गिराया जा चुका है, जिनमें धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यावसायिक निर्माण और कुछ आवासीय भवन भी शामिल हैं. जमीयत के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाया जाएगा. मुस्लिम संगठन ने कहा कि वह जल्द ही जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मिलेगा और की गई कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज़ों और कानूनी पहलुओं की जांच करेगा. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कच्छ और बिज इलाकों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है और वहां मस्जिद, दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों का लंबा इतिहास रहा है. इसलिए, कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से और कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा बना रहे.