/गुजरात में मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत का बड़ा ऐलान, कानूनी लड़ाई लड़ेगा मुस्लिम संगठन

मुस्लिम संगठन ने दिया मदद का भरोसा

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान विरोध दर्ज कराने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया और दबाव बनाया. लोगों कहना है कि अब तक लगभग 30 ढांचों को गिराया जा चुका है, जिनमें धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यावसायिक निर्माण और कुछ आवासीय भवन भी शामिल हैं. जमीयत के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाया जाएगा. मुस्लिम संगठन ने कहा कि वह जल्द ही जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मिलेगा और की गई कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज़ों और कानूनी पहलुओं की जांच करेगा. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कच्छ और बिज इलाकों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है और वहां मस्जिद, दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों का लंबा इतिहास रहा है. इसलिए, कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से और कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा बना रहे.