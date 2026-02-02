Hate Speech: बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत

नई दिल्ली: जमीअत उलेमा-ए-हिंद के सद्र मौलाना महमूद असद मदनी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के हाल में सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती, सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान को संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इस अर्जी में असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी, 2026 को दिए गए उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि “चार से पांच लाख ‘मियां’ वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा." इसके साथ यह भी कहा कि वह और उनकी पार्टी “मियां लोगों के खिलाफ” हैं. उन्होंने कहा था कि मियां रिक्शा वाल अगर 5 रुपया किराया मांगे तो उसे 4 रुपया दो और अगर वो 4 मांगे तो 3 रुपया दो. सरमा ने ये भी कहा था कि मिया मुसलमानों को इतना परेशान कर दो कि वो असम छोड़कर यहाँ से बाहर भाग जाए. याचिका के मुताबिक, ‘मियां’ शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

याचिका में कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री का एकमात्र और ख़ास मकसद एक समुदाय के खिलाफ नफरत, दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देना है. ऐसे बयानों से सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच रहा है, और एक ख़ास समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जो एक मुख्यमंत्री के ओहदे की गरिमा के साथ गद्दारी है.

सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं सरमा

जमीअत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि वह संवैधानिक ओहदों पर बैठे लोगों की तकरीरों के लिए एक सख्त दिशा-निर्देश तय करे, ताकि यह यकीनी किया जा सके कि कोई भी इंसान संवैधानिक ओहदे की आड़ में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने या किसी समुदाय को बदनाम करने का हक़ न रखता हो. ऐसी संहिता इस सिद्धांत को मजबूत करेगी कि कोई भी शख्स संविधान और कानून से ऊपर नहीं है, और यही अवधारणा कानून के शासन का आधार है. इस तरह के बयान भारत के संविधान में उल्लेखित समानता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और इंसानी गरिमा की गारंटी को कमजोर करते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण में नहीं आ सकते. जमीअत ने इस जानिब भी कोर्ट का ध्यान दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नफरती बयानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, ऐसे बयानों का जारी रहना चिंताजनक है.

देश में हेट स्पीच को रोकने के क्या हैं उपाय

यह याचिका जमीअत उलमा-ए-हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अपमान के खिलाफ रिट पिटीशन नंबर 1265/2021 में के साथ लगाईं गई है. इस मामले में चार साल की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, फैसला सुनाने से पहले जमीअत उलमा-ए-हिंद के सीनियर वकील एमआर शमशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फर्रुख रशीद से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव मांगे हैं कि उनके मुताबिक देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन से प्रभावी और उपयोगी कदम ज़रूरी हैं.

