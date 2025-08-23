Jamiat Ulema-I-Hind असम के CM को हटाने और केस दर्ज करने की क्यों कर रहा है मांग?

Jamiat Ulema-I-Hind: जमीयत उलेमा ए हिंद ने मांग की है कि असम के सीएम को हटाया जाए और उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला चलाया जाए. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Jamiat Ulema-I-Hind: की कार्यकारी परिषद की एक अहम बैठक हुई. ये मीटिंग संगठन के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी की सदारत में ऑनलाइन की गई थी. मीटिंग में असम के मौजूदा हालात और फिलिस्तीन में जारी नरसंहार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यकारी परिषद की बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में संविधान 56 (एम) के तहत एक चुनाव बोर्ड गठित करने और उसके नियम-कानून को मंजूरी दी गई. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा असम में चल रही बेदखली की कार्रवाई पर हुई.
जमीयत ने कहा कि अब तक असम राज्य में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया जा चुका है. संगठन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के हालिया बयान,"हम केवल मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं" से यह साफ हो जाता है कि कार्रवाई भेदभाव और मुस्लिम विरोधी भावना से की जा रही है.
जमीयत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वह शुरू से ही सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के पक्ष में नहीं है, लेकिन असम में बेदखली के नाम पर हो रहा अमानवीय व्यवहार, धार्मिक भेदभाव और नफरत भरे बयान न्याय और मानवीय मूल्यों के खिलाफ हैं.
- अब तक बेदखल किए गए परिवारों के लिए तुरंत वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.
- किसी भी नई कार्रवाई से पहले निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट सर्वे किया जाए.
- सरकारी मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भड़काऊ और नफरत भरे बयान देने से रोका जाए.
इसके सात ही मीटिंग में फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार और अत्याचारों पर भी गहरी चिंता जताई गई. बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, उपाध्यक्ष मौलाना सलमान बाजनूरी, मौलाना मुफ्ती अहमद देवला और मौलाना कारी शौकत अली समेत अन्य लोग मौजूद रहे.