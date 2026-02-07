सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं, वहां के लोग भी हमारे हैं... जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे घर

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimसिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं, वहां के लोग भी हमारे हैं... जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे घर

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने घर बनाकर गिफ्ट की है. इस दौरान जमीयत के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जमकर हमला बोला है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Feb 07, 2026

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Jammu Kashmir News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के विद्वान मौलाना अरशद मदनी का बयान, उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों को नए बने घर बांटते हुए, नफरत के सौदागरों और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों हैं, उन्हें नेपाल से सबक सीखने की सलाह, उत्तराखंड और हिमाचल में कश्मीरियों पर हमलों पर नाराज़गी ज़ाहिर करना

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में पिछले वर्ष बाढ़ से कई लोगों के जान-माल की नुकसान हुए थे, इस दौरान लोगों के घर और मकान भी नष्ट हो गए. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों को पहले फेज में 15 नए बने घर बांटे और उनकी चाबियां सौंपी हैं. उन्होंने इस मौके पर कहा कि सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं है बल्कि कश्मीरी भी हमारे हैं. इस दौरान उन्होंने देश में नफरत के माहौल पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि जम्मू-कश्मीर भी हमारा है और यहां के लोग भी हमारे हैं. 

उन्होंने देश में बढ़ रहे नफरत के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और कहा कि नफरत के सौदागरों और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक सीखना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब ज़ुल्म करने वालों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साये में तरक्की करेगा.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट ने जिन लोगों को घर बांटे उनमें विधवा महिलाएं भी शामिल हैं. उन्होंने पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हुई तबाही पर कहा कि हम दुनिया के मालिक के बंदे हैं और उनके हर फैसले के आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि यही हमारी सेवा का तकाज़ा है और वही हर परेशानी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन एक जरिया के तौर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके बंदे और उसकी ब्रांचें प्रभावित लोगों की जितनी हो सके मदद कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि बाढ़ से सभी धर्मों के लोग प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा का मकसद भी इंसानियत की सेवा करना है और हम धर्म और जाति की परवाह किए बिना सबकी मदद करते हैं. चाबियां मिलने के बाद पीड़ितों ने कहा कि लोग आते थे और दिलासा देकर चले जाते थे, लेकिन काम जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने किया. 

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsjammu kashmir newsminority newsToday News

