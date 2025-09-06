Punjab: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीयत ने खोला दिल, 10 लाख रुपये का सामना बंटने का ऐलान

Punjab Flash Flood: पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है. पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की वजह से डूब गए हैं, लोगों की फसल बरबाद हो गया है, मकान-दुकान बाढ़ के पानी में समा गई है. इस बाढ़ में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है. इन सब के बीच मुस्लिम संगठन इंसानियत की मिसाल कायम कर रही है. जमीयत उलेमा ए हिंद के जिम्मेदारानों की नजर पंजाब की स्थिति पर बनी हुई है और संगठन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है.

जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक बार फिर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए दस लाख रुपये इकट्ठा करने का टार्गेट रखा है. पंजाब के स्थानीय मदरसा अबू-बकर में जमीयत उलेमा ए हिंद की अगुवाई में एक बैठक की गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कासमी ने की.

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीयत की अपील

इस बैठक के दौरान कारी जाकीर हुसैन ने कहा कि पीड़ितों की मदद करना सवाब का काम है. उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस सवाब के काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना है. इस मीटिंग के बाद संगठन के लोगों ने एक गाँव में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान देने की अपील की.

सिख भाइयों की मदद करना मजहबी और नैतिक जिम्मेदारी है- मुफ्ती जाहिद

मुफ्ती जाहिद ने कहा कि आज हमारे सिख भाइयों पर मुसीबत आई हुई है, इस वक्त सिख भाईयों की मदद करना हमारा धार्मिक और नैतिक फर्ज है. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद का टार्गेट दस लाख रुपये का सामान बाढ़ पीड़ितों में बांटना है. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन, बारिश से बचने के लिए तिरपाल जैसी चीजें बांटी जाएंगी. उन्होंने कहा कि बीमारों के लिए इलाज और दवाइयों का इंतजाम, मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया जाएगा. इन सब के लिए दस लाख नगद रुपये इकट्ठा करने का टार्गेट है.