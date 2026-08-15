/जम्मू-कश्मीर में शान से लहराया तिरंगा, उत्साह और शांति के साथ मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

जम्मू-कश्मीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह और शांति के साथ मनाया गया. मुख्य सरकारी कार्यक्रम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी घाटी में, जिसमें लाल चौक भी शामिल है, तिरंगा फहराया गया. जम्मू शहर में सुरक्षा जांच और गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस ने अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीमें (QRTs) तैनात की हैं. सीमा सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है और सीमा से जुड़ी सभी सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं. सेना और सीमा सुरक्षा बल ने 225 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (LoC) और 192 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर निगरानी बढ़ा दी है. सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की कोशिशों के तहत, भीतरी इलाकों में भी निगरानी और जांच तेज़ कर दी गई है.