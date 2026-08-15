/जम्मू-कश्मीर में शान से लहराया तिरंगा, उत्साह और शांति के साथ मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

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Jammu Kashmir Independence Day 2026: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया. जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुए मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इस कार्यक्रम के दौरान देश की एकता और अखंडता पर ज़ोर दिया गया और आज़ादी की लड़ाई के नायकों को याद किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों, अधिकारियों और अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया.
डोडा जिले के गांडोह इलाके में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई. स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय त्योहार का संदेश दिया गया. इसी तरह कहारा इलाके में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. एक स्थानीय कार्यक्रम में तिरंगा फहराया गया और देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया. वक्ताओं ने आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला और नागरिकों से देश की प्रगति और विकास में योगदान देने का आग्रह किया.
वहीं, गुलमर्ग के मगम में सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया. कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई. हेल्थकेयर वर्कर्स और वहां मौजूद लोगों ने इस राष्ट्रीय अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. तिरंगे के नीचे आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और देश की शांति, समृद्धि और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे इलाके में उत्सव और देशभक्ति का माहौल रहा.
जम्मू-कश्मीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह और शांति के साथ मनाया गया. मुख्य सरकारी कार्यक्रम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी घाटी में, जिसमें लाल चौक भी शामिल है, तिरंगा फहराया गया. जम्मू शहर में सुरक्षा जांच और गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस ने अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीमें (QRTs) तैनात की हैं. सीमा सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है और सीमा से जुड़ी सभी सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं. सेना और सीमा सुरक्षा बल ने 225 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (LoC) और 192 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर निगरानी बढ़ा दी है. सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की कोशिशों के तहत, भीतरी इलाकों में भी निगरानी और जांच तेज़ कर दी गई है.