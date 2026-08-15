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जम्मू-कश्मीर में शान से लहराया तिरंगा, उत्साह और शांति के साथ मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

Jammu Kashmir Independence Day 2026: जम्मू-कश्मीर में उत्साह और देशभक्ति के माहौल के बीच 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई जगहों पर तिरंगा फहराया गया और मुख्तलिफ कार्यक्रम आयोजित किए गए. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 15, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:52 PM IST
जम्मू-कश्मीर में शान से लहराया तिरंगा, उत्साह और शांति के साथ मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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