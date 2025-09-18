जम्मू में गंगा जमुनी तहजीब का संगम; यूपी के हिंदू-मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरे का पुतला
जम्मू में गंगा जमुनी तहजीब का संगम; यूपी के हिंदू-मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरे का पुतला

Muslim Karigar Making Ravan Putla in Jammu : जम्मू में दशहरे के पुतले बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुस्लिम कारीगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं. यह दृश्य भाईचारे और एकता का संदेश देता है, खासकर ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में धार्मिक आधार पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत, हिंसां और विरोध बढ़ रहा है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:27 PM IST

(प्रतीकात्म AI तस्वीर)
(प्रतीकात्म AI तस्वीर)

Dussehra Festival Jammu: जम्मू कश्मीर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहज़ीब का गवाह रहा है. यहां सैकड़ों साल से सभी त्योहारों को मिल-जुलकर मनाने की परंपरा रही है, जो अभी भी बरकरार है. इसी की झलक दशहरे से पहले एक बार फिर देखने को मिल रही है, जब रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतला बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से आए हिंदू और मुस्लिम कारीगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं. 

यह नजारा न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे देश को आपसी मोहब्बत और एकता का संदेश देता है. मन मोह लेने वाली तस्वीर ऐसे समय पर सामने आई है, जब उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड जैसे कई दक्षिणपंथी विचारधारा शासित राज्यों में मुसलमानों को उनके मजहब के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. हिंदू- मुस्लिम के पवित्र दशहरा के लिए एक साथ मिलकर तैयार की जा रही मूर्ति की सभी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

दशहरे के पुतलों में दिखा भाईचारे का रंग

जम्मू के गीता भवन में इस समय रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के विशाल पुतले तैयार किए जा रहे हैं. इन पुतलों को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से कई मुस्लिम कारीगर जम्मू पहुंचे हैं. मुस्लिम कारीगरों में मोहम्मद रेहान और यशुद्दीन समेत कई अन्य कारीगर जुटे हुए हैं. खास बात यह है कि इन कारीगरों के साथ हिंदू साथी भी शामिल हैं, जो पूरे मन से दशहरे की तैयारियों में लगे हैं. दशहरे के दिन इन पुतलों का दहन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इन्हें बनाने में हिंदू-मुस्लिम कारीगरों की मेहनत और आपसी मदद साफ झलक रही है.

'जम्मू हर बार बुलाता है हमें'

मुस्लिम कारीगर मोहम्मद रेहान ने बताया कि वह कई सालों से जम्मू आ रहे हैं और हर साल यहां दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला तैयार करते हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग उन्हें हमेशा खुशी से बुलाते हैं और यहां आकर उन्हें बेहद अच्छा लगता है. वहीं, यशुद्दीन ने बताया कि उनके साथ हिंदू कारीगर भी आए हैं और सभी मिलकर दशहरे के लिए पुतले तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि त्योहार किसी एक धर्म का नहीं होता, इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं.

भाईचारे का संदेश

कारीगरों ने एक सुर में कहा कि जम्मू और पूरे देश में आपसी भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए. त्योहार आपस में जोड़ने का काम करते हैं और यही भारत की असली ताकत है. दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा, लेकिन इन पुतलों के बनने के दौरान हिंदू-मुस्लिम कारीगरों का साथ काम करना समाज को मोहब्बत और एकता का असली पैगाम दे रहा है.

बता दें, पवित्रा सावन माह में उत्तराखंड में मुस्लिम कारीगरों के जरिये कांवड़ तैयार की जाती है. यह काम वह सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों के विरोध की वजह से मुस्लिम समुदाय के कारीगरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इसी तरह से हिंदूवादी संगठनों ने कावंड़ मार्ग पर पड़ने वाले मुस्लिमों के दुकानों को हटाने की मांग करते हुए भारी विरोध किया था. जबकि दीवाली पर राखी जिहाद का आरोप लगाते हुए साध्वी प्राची ने मुसलमानों के बहिष्कार करने की अपील की थी. मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीचे जम्मू की यह तस्वीर समाज में एक सकारात्मक संदेश देती है. 

Zee Salaam Web Desk

