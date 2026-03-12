“20 साल से मारना चाहता था…”, फारूक अब्दुल्ला पर हमले में आरोपी का बड़ा कबूलनामा

Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान गोली चलाने की कोशिश की गई. यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके के रॉयल पार्क में हुई, जहां फारूक अब्दुल्ला एक प्राइवेट शादी में शामिल होने पहुंचे थे. जम्मू-कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह के दौरान एक आदमी अचानक फारूक अब्दुल्ला के पास आया और रिवॉल्वर से सिर में गोली मारने की कोशिश की. लेकिन, सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के कमांडो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू कर लिया. फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान जम्मू के पुरानी मंडी इलाके के रहने वाले कमल सिंह जामवाल के तौर पर हुई है. पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. गोली चलाने में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया. उसने कहा कि वह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारने की प्लानिंग कर रहा था.

आरोपी का था पर्सनल एजेंडा

आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि यह उसका "पर्सनल एजेंडा" था. पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को हथियार कैसे मिला और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वह फारूक अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचा. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हमलावर को घेरे हुए दिख रहे हैं. वहां मौजूद लोग आरोपी को काबू करने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

चश्मदीदों ने क्या कहा?

शादी समारोह में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि यह इवेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट की बेटी के लिए था. राकेश सिंह के मुताबिक, सभी लोग समारोह में बैठे थे और इवेंट खत्म होने वाला था. उसी समय, एक आदमी फारूक अब्दुल्ला के पीछे आया और उन पर रिवॉल्वर तान दी. किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश की और गोली ऊपर चली गई. इस घटना पर जम्मू-कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी हिरासत में है. उन्होंने इसे एक बड़ी सिक्योरिटी चूक बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता सुरक्षित हैं. वह एक बड़े खतरे से बाल-बाल बच गए." उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि Z-प्लस सिक्योरिटी और NSG की मौजूदगी के बावजूद हथियार वाला कोई व्यक्ति इतने करीब कैसे पहुंच गया.